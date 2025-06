Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este jueves se realizó la segunda y anteúltima jornada del juicio por el abuso sexual que sufrió Millaray Cattani cuando tenía 13 años, en el año 2019. El viernes continúa con la etapa de alegatos, donde la Fiscalía, la querella y la defensa deberán dar a conocer sus argumentos a favor o en contra del caso. La Opinión Austral realizó un seguimiento del caso que conmocionó a la provincia, dado a que la joven se suicidó.

La joven se quitó la vida a los 15 años, el 14 de abril del 2021, en plena pandemia, en su casa de la localidad de Puerto Deseado. Sus familiares no entendían qué fue lo que motivó a la adolescente a tomar esa trágica decisión, pero la verdad salió a la luz cuando las amigas de “Milla” decidieron romper el silencio y contaron que había sido víctima de una violación, dos años antes de atentar contra su vida.

Millaray Cattani tenía 15 años cuando se quitó la vida.

Los testimonios de las amigas ayudaron a la familia de “Milla” a entender el porqué había tomado esa decisión y los llevó a realizar la denuncia correspondiente, días después del fatal desenlace. Gustavo Ezequiel Donaire, el imputado, tenía 19 años cuando ocurrieron los hechos y era el hermano mayor de una compañera de escuela de la adolescente. Actualmente, tiene 25 años, es soldado voluntario del Ejército Argentino y vive en otra localidad.

Ayelén Cattani fue entrevistada en la Cámara. (FOTO: TAMARA CHAILE/LA OPINIÓN AUSTRAL).

“Seguimos firmes y con fé”

Ayelén Cattani fue entrevistada por La Opinión Austral y contó: “Hoy fue un día largo, complicado, como el ayer, fue una jornada dura. Hablaron muchos testigos, muchos testimonios, algunos acá presentes, otros por videollamada, ya que no se encontraban en la localidad. Fue muy duro escuchar el relato de sus amigos, vivenciar esas cosas con ellos y volver a escucharlos”.

Asimismo, dijo que fue “muy doloroso escuchar preguntas o cosas de la defensa sobre la intimidad de Milla, porque ella no está, no se puede defender; por suerte tenemos unos abogados que son sumamente excelentes, ellos están e interrumpen en el momento que no corresponde, por lo importante que es para una persona su intimidad; nosotros seguimos firmes y con fe de que va a salir todo bien“.

Gustavo Ezequiel Donaire tiene 25 años.

Finalizaron los testimonios

En la jornada de este jueves finalizaron los testimonios, que eran alrededor de 20. Al ser consultada sobre el contenido de los testimonios y si pudo enterarse de cosas que no sabía, dijo: “Sí, por supuesto, en estos momentos se habla de todo con más detalle, con más verdad, obviamente estamos en un juicio, es sumamente importante y todos tienen que decir la verdad; es doloroso escuchar todo lo que tienen para decir”.

Además, manifestó que están agradecidos a aquellas personas que fueron a declarar. “Gracias a todos sus testimonios, hoy estamos en donde estamos“. Las amistades de “Milla” tenían entre 14 y 15 años en el momento que ocurrió todo, y ahora son son jóvenes de 18 y 19 años que, en su momento, confiaron en sus padres para decirle la verdad a la familia de la joven.

Marta (de bastón), madre de Millaray. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Mañana se darán los alegatos

Por otro lado, Ayelén Cattani le contó a La Opinión Austral que mañana es la última etapa del juicio, que será donde se darán a conocer los alegatos. “El 6 o 7 de julio van a informar a decisión final del tribunal, nosotros insistimos en que queremos la pena máxima, que son 15 años, confiamos y tenemos esperanza de que se va a hacer como corresponde, entendemos lo difícil que son estos casos de abuso sexual, pero tenemos fe y confianza“.

El dolor de la familia de Millaray. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

“No vamos a dar declaraciones”

Así lo mencionó el abogado Héctor Marcelo Magallanes, que es parte del equipo de la defensa del imputado, Donaire, junto a la abogada Manuela Fernández Arana. El doctor salió de la sala luego de mantener una charla con el fiscal Rearte y atendió brevemente al móvil de exteriores de La Opinión Austral, que se encontraba en el lugar. “Por el momento no vamos a dar declaraciones, no podemos hablar de muchas cosas”, dijo a este medio.

Finalmente, agregó que la posibilidad de hablar será luego de que el tribunal de a conocer la resolución del caso. Es necesario recordar que el vienes alrededor de las 11 y 11:30 se realizará la tercera y anteúltima jornada del juicio. Se trata de la audiencia en la que se darán a conocer los alegatos de la querella, la defensa y la fiscalía. Luego de eso, la Justicia tiene el plazo de cinco días para dar a conocer si será una sentencia condenatoria o absolutoria.