El intendente Othar Macharashvili recibió a sus pares de Río Gallegos (Pablo Grasso), Viedma (Marcos Castro) y Río Grande (Martín Pérez) en el marco del Foro Patagónico de Ciudades Atlánticas, que se realiza este viernes en Comodoro Rivadavia. Y en el que el Grupo La Opinión Austral está presente con una cobertura especial.

En el panel de apertura, los cuatro jefes comunales, que buscan construir estrategias comunes para el desarrollo de sus localidades y la región, el intendente de la ciudad petrolera afirmó que la necesidad de unión “pasa cuando tenemos crisis, cuando no tenemos crisis, cada día vive en su mundo y creemos que nos salvamos solos”.

En ese contexto, marcó que “como Patagonia yo no tengo memoria que hayamos vividos situaciones simples” y recordó que con el regreso de la democracia en el 83 la universidad jugó un rol clave “y ya en ese entonces se hablaba de la Universidad de la Patagonia” y “se empezó a generar ese polo de ideas, de desarrollo y ahí nos dimos cuenta que en la Patagonia en sí, las ciudades están antes que las provincias. Las ciudades fueron fundadas para un desaarrollo geopolítico de país”.

Rubén Zárate moderador del Panel de los intendentes Martín Pérez, Othar Macharashvili, Pablo Grasso y Marcos Castro. FOTOS: GUSTAVO PAZ/LA OPINIÓN ZONA NORTE

Integración

“Tenemos que trabajar en la integración para el desarrollo, no solamente cuando estamos en crisis” sostuvo Macharashvili. Y fundamentó en esta mirada el planteo que realizó, junto a su vice intendente Maximiliano Sampaoli, “volver a armar en la ciudad el Consejo Económico Social, volver a armar esa integración de la sociedad”.

Pero también, señaló, “nos preguntamos que le pasa a Caleta, qué le pasa a las otras ciudades, qué nos pasa? ¿nos importa lo que pase o no nos importa? ¿Nos impacta? Si Nos impacta a todos”. Y valoró en ese marco el desafío que entraña el armado de este foro para el desarrollo y estrategias de las Ciudades Atlátincas “y volver a poner en valor todo su potencial, que son los ciudadanos”.

Para Macharashvili “los recursos están, los ciudadanos son los que los deben generar y los ciudadanos somos nosotros“. Si hoy nos dicen que se termina el petróleo, o que en ocho años se termina, es cierto. Tenemos una crisis energética, de precios, de cuantificación, porque si hoy quiero poner una industria, no tengo energía disponible. Tengo para producir energía. ¿Y cómo la desarrollo?” se preguntó el jefe comunal.

La respuesta dijo surgirá “desde la ciudadanía, desde las universidades, desde la industria, dónde hay un planteo concreto de una reconversión energética. Hay privados que quieren invertir en energía, cómo desarrollamos esas condiciones para que esos privados, desde la política pública, puedan invertir, puedan desarrollarse y podamos seguir creciendo” sostuvo.

O el desafío del puerto. “Después de tantos años se firmó ayer la obra del dragado, un dragado que viene desde hace años y lo venimos naturalizando por una falla estructural en el puerto que nos genera unas condiciones geológicas y nos llena el puerto de sedimento y hace que el puerto no se operable. y a quién le importa eso? a los ciudadanos, a los funcionarios, al privado” explicó. Bao ese pensamiento planteó “entonces tenemos un puerto en Caleta, uno en Deseado, Gallegos, Río Grande, o sea cómo empezamos a integrarnos para trabajar en forma conjunta”.

Lo propio sucede en el tema alimentación. “Tenemos un valle, el de Viedma, dónde el kilo de manzana en la chacra se paga 60 pesos y ayer yo lo pagué 2.500 pesos” ejemplificó el intendente de Comodoro Rivadavia, y llamó a que “el tema alimentario, de la producció de la integración patagónica deba ser, no un tema para conversar, sino para resolverlo entre todos“.

De igual forma con el turismo: “Tenemos las mejores costas del mundo, a las cuáles debemos cuidar, desarrollar, para la potencialidad de nuestros recursos y de que el mundo que los conoce, puedan venir, invertir y que los ciudadanos argentinos puedan trasintarla, y transitarlas por rutas accesibles. No puede ser que tengamos la ruta que une Comodoro Rivadavia-Caleta años sin terminar, y eso no le podemos hechar toda la culpa a una decisión del gobierno nacional actual, tenemos que hacer la mea culpa tambien”.

Mirada común

“A todos nos debe importar que las cosas se hagan bien, porque va en el desarrollo de nuestros pueblos” sostuvo Macharashvili. “Queremos seguir uniendo a todas las localidades patagónicas, comenzamos por la costa atlántica, pero este Foro es para integrarnos todas las localidades del sur, poder escucharnos, poder trabajar toda la potencialidad de cada una de las ciuades ponerlas en valor, a todo los empresarios que hacen años que están en esta región, ayudar y ayudarnos a desarrollarnos” aseguró.

Macharashvili fue contundente al señalar que este foro oy”es el puntapié de la conformación de un plan estratégico patagónico”, un primer paso, dijo para la unidad, “por un futuro que es muy auspicioso y que vamos a construir entre todos” reiteró el comodorense. “Los convocamos para que todos estos temas no sean naturalizados y vayamos concretando propuestas, soluciones” para pensar, entre todos, y resolvamos los problemas estructurles para el futuro de nuestros pueblos” marcó.

Y marcó con claridad que “el desarrollo de las ciudades en Patagonia no se hacen con fondos propios. Por eso expresamos siempre al Gobierno nacional que no le pedimos que nos de subsidios, no nos de para una obra, sino que devuelva la cuota parte que nosotros producimos” sostuvo Othar y remarcó: “Esta patagonia ha producido por muchísimos años recursos económicos para que se desarrollo este país federal, pero este país federal tiene que mirar al sur“, sostuvo.

“Hoy nosotros, en energía, no nos podemos conectar, porque el interconectado (nacional) no llegó a Comodoro” reveló y si bien dijo que se le puede echar la culpa a las gestiones anteriores, “la realidad es que eso pasó, porque no estábamos integrados, porque el poblema de uno no era el del otro. No es fácil lograr la integrabilidad, pero es algo que debemos ponernoslo como norte para que podamos salir adelante” marcó.

Finalmente Othar Macharashivili sostuvo que “este plan estratégico será de todos y con todos, hay que hacerlo, trabajarlo, militarlo y buscar todas las herramientas para poder desarrollarlo”,concluyó.