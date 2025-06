Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Minutos después de las 13 horas de este miércoles 25 de junio, se dio por finalizada la primera jornada del juicio por el abuso sexual de Millaray Cattani, quien después de dos años de silencio y dolor, tomó la decisión de quitarse la vida en la localidad de Puerto Deseado. La adolescente de 15 años de edad se quitó la vida el 14 de abril del 2021, cuando el mundo se encontraba en plena pandemia, y su historia conmovió a la provincia.

En el 2019, cuando “Milla” tenía tan solo 13 años, el hermano mayor de una compañera de la escuela la abuso sexualmente y la familia sostiene que la hostigó hasta su último minuto de vida, ya que es la última persona que habló con ella por Instagram. Gustavo Ezequiel Donaire, el imputado, tenía 19 años en el momento de los hechos y hoy es juzgado por abuso sexual con acceso carnal en la Cámara Criminal de Caleta Olivia.

El dolor de la familia y allegados de Millaray. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

La primera jornada estuvo cargada de dolor e indignación. La familia de “Milla” estuvo esperando entrar a la sala en el mismo lugar en que aguardaban los familiares de Donaire. Asimismo, el imputado, llegó en un auto, entró por la puerta de atrás del edificio y pidió se custodiado por personal de la Policía de Santa Cruz. También solicitó no esperar el inicio del debate junto a la familia de “Milla”.

La Opinión Austral estuvo nuevamente en la Cámara Criminal y habló con la hermana de la víctima, Ayelén Cattani, y el abogado querellante, Cristian Fernández, quien estuvo acompañado por la doctora Rocío Marsicano. La jornada comenzó pasadas las 9 horas, con el tribunal compuesto por el juez camarista Juan Pablo Olivera, junto a los vocales Mario Albarrán y un juez civil subrogante.

Ayelén Cattani en una nueva entrevista. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

“Duelen los murmullos, las caras y las risas”

Ayelén Cattani, habló nuevamente con La Opinión Austral y comentó que “Fue duro volver a escuchar a sus amigos y sus pares contar todo, fue muy doloroso por todo lo que lo que conlleva para ellos revivir estas situaciones, hablar y exponer y contar todo lo que ellos sabían, también ante un tribunal, lo que es un juicio; es un caso muy importante, fue muy duro, pero fueron precisos, certeros, y sus testimonios son sumamente importantes“.

A continuación, agradeció a los amigos y pares de su hermana Millaray por “el tiempo” y por el hecho de “haber hablado con total confianza, sabemos que es algo que les contó Milla, pero en este momento necesitaban que se sepa la verdad y que puedan hablar tranquilamente”. Esta instancia de juicio, que llegó más de cuatro años después de que Millaray le diera fin a su vida, es algo que “lo necesitamos nosotros y ellos también, todos queremos justicia”.

Millaray Cattani tenía 15 años cuando se quitó la vida.

Sobre la presencia de la familia Donaire, y ante la pregunta por si hubo inconvenientes dentro de la sala, dio a conocer: “Dentro de lo que es el tribunal estuvo tranquilo, pero afuera es complicado para nosotros como familia y víctimas, no es lindo ver que del otro lado se rían o hagan caras y murmullos, pero nosotros siempre con la frente en alto, tranquilos, respetuosos, hoy somos la voz de Milla y nuestro objetivo es que ella pueda descansar en paz y esta persona sea condenada”.

Por otro lado, al ser consultada por cómo vio al imputado, Gustavo Donaire, y que postura tenía durante el debate, comentó: “es una persona que no me interesa, está ahí como imputado, como acusado, pero la verdad es que no declaró y no se refirió a nada, yo creo que nosotros como familia tenemos luz, energía, predisposición y amor por Milla, así que no puedo hablar de la otra parte solo sé que se presentó, nada más”.

Cristian Fernández, abogado querellante. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

“Tenemos esperanza en demostrar el hecho delictivo”

Cristian Fernández, habló con La Opinión Austral sobre su perspectiva acerca de la primera jornada. “La verdad que es un caso difícil, es un caso atípico (porque la víctima, Millaray, no está para declarar), pero sí tenemos esperanza en que podamos demostrar el hecho delictivo, que haya justicia y esta persona quede condenada”. Gustavo Donaire se enfrenta a la pena de 6 a 15 años, la querella va a pedir la máxima.

“Sabemos que es difícil, la primera jornada fue dura, pasaron algunos testigos y es difícil escuchar las palabras de los testigos, teniendo a la familia presente, a los padres de Millaray, de qué fue lo que le contó Millaray con lujo de detalle y escucharlo es duro”, continuó diciendo. En la jornada hubo un cuarto intermedio alrededor de las 11:15 horas y la familia del imputado increpó al móvil de exteriores de este medio, que estaba en el lugar sacando fotos.

Tapa del 25 de junio.

En esta primera jornada testificaron cinco personas y quedan cerca de 15. Las partes determinaron que algunas de las declaraciones van a ser tomadas a través de incorporación por lectura, ya que se consideró que “no es necesario que se vuelvan a repetir porque sus informes están presentados en el expediente”, por lo que “mañana se podría finalizar con las testimoniales“, dijo el doctor.

Finalmente, Fernández dio a conocer, en diálogo con La Opinión Austral que este miércoles “al imputado se le leyó el hecho que se le atribuye, tuvo su derecho a dar su declaración y luego se pasó a las testimoniales”. Gustavo Donaire no quiso declarar ante el tribunal. Se estima que en dos semanas se conocerá la resolución del juez Juan Pablo Olivera. ¿Será absolutoria o condenatoria?