La deportista, que entrena habitualmente en el gimnasio municipal “Lucho” Fernández, completó su presentación y en el clasificador final quedó en el primer lugar.

Abril Ortega se prepara fuertemente para la Copa Clausura Internacional en el mes de abril en Catamarca y el Campeonato Absoluto en agosto en Mar del Plata.

Protagonista

Abril Ortega habló con LU12 AM680, y dialogó sobre un poco de todo.

“Es mucho el sacrifico que hacemos. En Córdoba tuvimos la posibilidad de salir primeros y estoy muy contenta y pude competir con chicas muy talentosas. Estoy entrenando en Catamarca, debido a que esta ciudad en abril será el torneo apertura”, aseguró.

“Mi día es levantarme a desayunar, doy clases, vuelvo a almorzar y luego me voy a entrenar. Son jornadas cansadoras, pero a la vez me hacen bien. Estoy muy enfocada en el deporte, recuerdo que con cuatro años empecé en esto y me veo ahora y creo que supere mis expectativas”, dijo.

“Mi familia fue muy importante en todo esto. Ellos me apoyan y son mis pilares. Siempre trato de dar lo máximo de mi y espero poder llegar lejos“, concluyó Abril.