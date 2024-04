La Liga de Fútbol Sur completó su quinta jornada este fin de semana, donde el Atlético Boxing Club superó por 2-0 a Escorpión FC y le sacó seis puntos a sus perseguidores, que son Defensores del Carmen y Bancruz, que ganaron sus encuentros y quedaron en la segunda posición del Torneo Apertura. Además cabe resaltar que el Albiverde quedará libre durante la sexta jornada.

En el duelo más importante de la fecha, el Boxing Club superó por 2-0 a Escorpión FC con goles de Fabrizzio Bórquez y Rodrigo Álvarez. El Albiverde ganó un duelo importante y se alejó por seis puntos de sus perseguidores.

En otro duelo importante, Bancruz superó por 2-1 a Ferrocarril YCF con goles de Nicolás Flores y Cristian Ponce. El Bancario se ubicó en la segunda posición. Defensores del Carmen superó por 2-0 a Hispano Americano con goles de Gastón Vásquez y Néstor Sarapura. Y también llegó al segundo lugar con los mismo puntos que el “Azurro“.

Luego Unión Santacruceña superó por la mínima a Estudiantes Río Gallegos. El “Pingüino” con esta victoria subió hasta la quinta posición, mientras el “León” se quedó en la séptima posición.

La próxima fecha se jugará de la siguiente manera: Bancruz vs. Estudiantes, Unión Santacruceña vs. Boca Río Gallegos, Escorpión FC vs. Defensores del Carmen e Hispano Americano vs. Ferrocarril YCF. Y quedará libre el Atlético Boxing Club. Desde la comisión lanzará la programación oficial este miércoles.