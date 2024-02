"Tenía ilusión, pero Díaz Acosta me bajó de un hondazo", admitió Coria tras su eliminación

El tenista rosarino Federico Coria admitió hoy que tenía "mucha ilusión" de avanzar a la final del Argentina Open pero dijo que Facundo Diaz Acosta "lo bajó de un hondazo", en su primera reflexión luego de haber perdido la primera semifinal de la jornada.

"Tenía ilusión, pero Díaz Acosta me bajó de un hondazo. Me superó ampliamente, siento que jugó un gran partido, agresivo, con variantes, no pude entrarle por ningún lado", analizó "Fefo" Coria en diálogo con los medios de prensa.

Coria, quien cumplirá 32 años en tres semanas, se mostró cabizbajo luego de caer ante Díaz Acosta por un cómodo 6-2 y 6-3, y es lógico porque no serán muchas las veces que esté tan cerca de una nueva final en un ATP.

"Estaba muy ilusionado con poder llegar a la final, hubiera sido para mi como tocar el cielo con las manos, pero no puedo decir nada porque fue muy superado", añadió Coria, quien había perdido las definiciones de Bastad, Suecia, en 2021, con el noruego Casper Ruud, y el Córdoba Open en 2023, ante Sebastián Báez.

"Cuando pasen las horas estaré orgulloso de lo que hice esta semana, pero ahora es muy reciente", culminó Coria. (Télam)