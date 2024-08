Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En diciembre del 2015, un joven perdió la vida en un incidente vial en la localidad de El Calafate. Durante años, la causa no avanzó y, gracias a que una madre nunca bajó los brazos, la misma -hasta el momento- no prescribió.

Se trata del expediente por homicidio culposo que tiene como víctima a Lucas Lencina, un chico de 20 años de edad que tenía toda la vida por delante y falleció tras una maniobra imprudente realizada por un vehículo que era guiado por un hombre de apellido Romero.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, el lamentable suceso había ocurrido en pleno centro de la villa turística, sobre la avenida Del Libertador cerca de las ocho de la tarde. Lencina iba a bordo de una moto cuando fue “tocado” por un Fiat Palio que era guiado por Romero.

Durante siete años, el expediente “durmió” en el Juzgado de Instrucción N°1, a cargo de Carlos Narvarte hasta que fue elevada a juicio. Ya en la Cámara Oral de Río Gallegos, debido al tiempo que había pasado y la pena en expectativa, la Fiscal de Cámara había entendido que la causa debía ser archivada mediante la prescripción.

Lucas Lencina tenía 20 años al momento de su muerte. (FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL)

En primer término, la decisión estuvo en manos de los vocales titulares de la Cámara Oral. Tanto Jorge Yance como María Alejandra Vila habían votado por la prescripción, mientras que Joaquín Cabral votó en disidencia.

Fuentes judiciales consultadas por este diario indicaron que Cabral calificó a la prescripción como una “fatalidad procesal” y remarcó que: “la inacción inexcusable e inexplicable del Estado la que provoca la extinción de su potestad represiva, siendo el propio Estado quien se impide ejercerla quedando sin restablecer, a través de una decisión judicial justa, el orden alterado por el hecho delictivo investigado.”

Este voto fue fundamental para que el abogado de Sandra Gómez, la madre de la víctima fatal, Emilio Monzón pudiera casar la resolución. Este viernes se supo que ahora resolverá el Tribunal Superior de Justicia.

Desde el minuto uno Sandra se puso la lucha para que la causa de su hijo no quede impune, gracias al trabajo de su abogado y el “caballito de batalla” que fue el voto de Cabral, la causa no fue archivada. En declaraciones a La Opinión Austral, la madre de Lucas dijo que: “Ahora empieza una instancia de lucha en el Tribunal Superior de Justicia, para que se haga lugar a mi pedido y quede firme la no prescripción, tengo que lograr que el Poder Judicial no vuelva a dormirse nunca más y resuelva de manera ejemplar y rápidamente como lo hizo en esta instancia la Cámara Criminal”.

En el mismo sentido, la madre agregó que: “creo que por fin, mi pedido llegó a los oídos que necesitaba que llegue, y pude contar con una respuesta en tiempo y forma. Algo a lo que no estamos acostumbrados los que transitamos por este camino. Y más allá de que no hicieron mas que cumplir con su obligación agradezco inmensamente que por primera vez haya pasado. Creo que por fin, después de casi 9 años están entendiendo que detrás de esa causa hay un Lucas y una gran familia que jamás permitirá que se lo deje en el olvido con tanta liviandad. Lucas es pasado, presente y futuro” indicó