El diario El País, un prestigioso medio de España, publicó recientemente un artículo donde advierte las dificultades que atraviesa El Chaltén en torno a la contaminación, el riesgo de enfermedades y, precisamente, el turismo desmedido.

A pesar de que la villa ubicada en pleno Parque Nacional Los Glaciares es considerada uno de los pueblos más lindos para visitar -así publicó hace apenas semanas la prestigiosa guía turística Lonely Planet-, el artículo publicado en la web de El País, señala que no es un edén absoluto.

En el informe advierten que, detrás de la explosión turística, la creación de emprendimientos hoteleros y gastronómicos y la generación de puestos de trabajo se esconde el fuerte impacto que produce el turismo en el ambiente y la sobrecarga de la red cloacal y el tratamiento de los residuos, que ha derivado en la contaminación del Río de las Vueltas, que rodea a la ciudad, y pone en peligro al Fitz Roy.

Las primeras advertencias

Las primeras denuncias acerca del tema, indican, fueron realizadas entre 2020 y 2021. En ese momento, un informe elaborado por técnicos de Parques Nacionales echó luz sobre la presencia de Escherichia coli y salmonella en las aguas, al tiempo que surgieron interrogantes acerca del funcionamiento de la planta de tratamientos de líquidos cloacales, que no daba abasto debido a la sobrepoblación generada por el turismo.

A fines de 2023, un informe científico remitido al personal del Puesto Sanitario local confirmó la presencia de Escherichia coli, producto del desborde de la capacidad de la planta de tratamientos, lo que motivó a la comunidad a presentar una serie de denuncias y amparos ante la Justicia.

De acuerdo con relatos de vecinos, efluentes cloacales eran vertidos sin tratamiento directamente en el río,un hecho que fue ratificado por autoridades de Parques Nacionales.

“El informe indicaba no sólo que el río estaba contaminado, sino que la bacteria casi no responde a los antibióticos con los que habitualmente es tratada”, explicó Carolina Codó, médica del puesto sanitario de El Chaltén, que además es vecina de la zona desde hace 31 años.

Santa Cruz, involucrada

Junto con un grupo de vecinos, ella fue una de quienes impulsaron el reclamo tanto ante la empresa estatal de Servicios Públicos de la provincia de Santa Cruz como en la Justicia, que meses atrás les dio la razón y ordenó que se pusieran manos a la obra para resolver el problema de la planta de tratamiento de los líquidos cloacales y garantizar su correcto funcionamiento.

De acuerdo con los dichos de Codó, la planta originalmente funcionaba bien, pero fue proyectada hace más de 25 años, cuando la población de El Chaltén era mucho menor, y no sólo ha quedado chica para la enorme demanda, producto del desborde de turismo, sino que por la falta de mantenimiento se encuentra prácticamente desmantelada y tampoco alcanza para dar cobertura a los habitantes estables.

“Es como un depósito de aguas residuales”, resume la médica y experta en rescates en alta montaña, que advierte con preocupación sobre la contaminación en el río. “Afecta a la fauna, pero también a las personas. En verano hay actividades acuáticas y turistas que beben agua del río sin saber que corren riesgo de enfermarse con Escherichia coli multirresistente”, explica.

Desde el municipio de El Chaltén expresaron que la responsabilidad es de la compañía de servicios públicos provincial, pero reconocieron que la planta de tratamiento de residuos cloacales ha quedado desfasada respecto de la cantidad de turistas que recibe el pueblo en temporada alta. “Se debe hacer una inversión importante”, respondieron, y aclararon que las obras ya han sido pedidas al Gobierno provincial

El Chaltén no llega a 4.000 habitantes estables pero en temporada alta -de noviembre a marzo- recibe a 10.000 turistas por día, con la consecuente sobrecarga ambiental. El propio fallo que le dio la razón al reclamo de los vecinos asegura que la utilización de las bellezas naturales de la localidad como generador de recursos económicos para el sector privado “nunca puede desarrollarse en detrimento del ambiente”.

“El turismo masivo es destructivo, no es una industria limpia”, reflexiona Yamila Cachero, vecina de El Chaltén desde hace 25 años. Yamila es guía de montaña y propietaria de un emprendimiento de cabañas, y vio de cerca la transformación del pueblo idílico, al que se acercaban unos pocos escaladores y amantes del trekking, en una de las zonas más elegidas por el turismo local y extranjero que busca una conexión con la naturaleza.

Los cupos, ¿una solución?

“Somos un pueblo muy chico, pero cada año hay nuevos hoteles, más cabañas y menos control. Tiene que haber un proceso de control, aplicar cupos y establecer capacidades máximas de visitantes, como ocurrió en Machu Picchu y Torres del Paine”, reclama Cachero

“Este caso es especial -advierte, además-, porque se deben proteger los recursos de agua potable. Hay mucho en juego en sitios exclusivamente turísticos, donde no hay otras formas de subsistencia para la población”.

En lo que respecta a las restricciones al turismo, opina lo mismo Codó. “Cuando se fundó el pueblo no quería venir nadie. Éramos pocos los que elegíamos vivir acá. Los escaladores extranjeros hicieron conocido el pueblo, empezaron a venir cada vez más personas y el crecimiento fue adaptado a la explosión del turismo”, relat la médica.

“Tenemos problemas similares a los que tienen otras ciudades con mucho turismo, pero con el agravante de que aquí la tierra es escasa: apenas 135 hectáreas pertenecientes a Parques Nacionales. Queda poco lugar para las obras que se necesitan, incluso de vivienda, para lograr que vengan profesionales de la salud o la educación”, añade.

“La problemática no admite mucha demora -se lamenta la vecina-. Estamos a tiempo de que El Chaltén no se convierta en un gran desastre ambiental con la contaminación de las aguas o un posible incendio forestal, pero necesitamos medidas para que este pueblo no se transforme en otro lugar turístico destruido, como ha pasado en muchos otros lugares del mundo”.

Fuente: LM Neuquén