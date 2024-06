El tenista español Carlos Alcaraz se impuso por 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 y 6-2 ante el alemán Alexander Zverev por y ganó su primer Roland Garros, el tercer Grand Slam en su carrera. El murciano ya tenía claro desde niño que ese era su gran sueño, así lo decretó en un vídeo de 2015 cuando tenía solamente 12 años y disputaba la versión infantil de RG.

En el clip, que grabó originalmente Tennistopic, se ve como el pequeño Carlitos tenía claro cuál era su objetivo en el tenis: “Ganar Roland Garros”. Lo que seguramente no sabía el pequeño Alcaraz es que con sólo 21 años lograría cumplir su sueño.

En aquel entonces, el español fue eliminado antes de lo esperado por un tenista chino, una experiencia que, aunque dolorosa, les sirvió para forjar su carácter competitivo.

Carlos Santos, su entrenador en aquel momento, aseguró que había visto a su pupilo lejos de su nivel habitual: “En el tie-break lo he visto muy nervioso… Estaba como bloqueado”.

Nueve años después, Alcaraz sabe que todos esos momentos le dejaron enseñanzas para llegar hasta donde está actualmente. “Estoy muy contento de haberlo sacado adelante, de saber que he aprendido de las situaciones que he vivido hasta hoy sobre como lidiar en ciertos momentos. Hoy he estado positivo todo el rato y fuerte de cabeza. Es un orgullo para mi saber que no tropecé con la misma piedra”, dijo la semana pasada tras una épica remontada ante el italiano Jannik Sinner en semis y lograr el pase a la final del torneo.

Este domingo, se consagró “príncipe” en París, siguiendo los pasos del rey Rafael Nadal y cumplió ese sueño de niño que parecía tan lejano.

