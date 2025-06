Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una serie de incidentes ocurridos este lunes encendieron las alarmas en distintas localidades de Santa Cruz, donde dos vehículos fueron alcanzados por el fuego en hechos separados. La intervención oportuna de los bomberos y la valentía de transeúntes y propietarios que no dudaron en colaborar resultaron claves para que las llamas no pasaran a mayores y, lo más importante, para que no se registraran víctimas.

El primero de los siniestros se produjo en la ciudad de Las Heras, donde un Renault Fluence comenzó a arder en plena vía pública. Testigos del hecho alertaron de inmediato al 911 y, mientras esperaban la llegada de los bomberos del Cuartel 11° de la Policía de la Provincia, intentaron controlar las llamas utilizando matafuegos y elementos improvisados. La rápida llegada del personal especializado permitió sofocar el incendio antes de que el vehículo fuera consumido por completo, evitando además que el fuego afectara a otros rodados estacionados en las inmediaciones.

Horas más tarde, un episodio similar tuvo lugar en Río Gallegos, donde un utilitario Renault Kangoo se vio envuelto en llamas. En este caso, fue el equipo del Cuartel Central de Bomberos quien acudió al llamado de emergencia. Al igual que en el hecho anterior, la combinación de la acción ciudadana y el profesionalismo de los bomberos logró controlar el foco ígneo en pocos minutos, minimizando los daños materiales.

Ambos sucesos, si bien no dejaron heridos, generaron momentos de gran tensión en las respectivas comunidades. Vecinos de la zona y ocasionales transeúntes destacaron el compromiso de los bomberos y la importancia de contar con equipos de extinción en los vehículos, algo que, en estas situaciones, puede marcar la diferencia.