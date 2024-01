Jorge Nisco le hace "Jaque Mate" al cine de acción en su vuelta al género

A 27 años de su debut cinematográfico con “Comodines” y tras una profusa labor televisiva, el realizador Jorge Nisco regresa al género de acción con “Jaque Mate”, largometraje de reparto internacional que encabeza Adrián Suar y que el jueves llegará a salas locales.

“De ‘Comodines’ (1997) para acá cambió bastante la manera de rodar ya que entonces lo hicimos en fílmico y hoy en día se trabaja en un soporte digital que es algo que da otras posibilidades y otorga una mayor seguridad sobre lo que se plasma”, reflexiona Nisco durante una entrevista con Télam.

Vasto conocedor del trabajo en el mundo audiovisual, donde comandó tiras y series para Polka, HBO, Fox, Walt Disney, The History Channel, National Geographic, Globomedia y Turner International, aporta que esas herramientas aplicadas al cine de acción al que vuelve de la mano de “Jaque Mate” “incorpora un paquete de recursos combinados como son los efectos digitales, los efectos físicos y los efectos fotográficos”.

Con otros dos largometrajes en su currículum (“High School Musical: El desafío”, de 2008; y “La pelea de mi vida”, de 2012), el cineasta confiesa que su apego por los filmes de aventuras le “viene desde que era chico”: “Así que a la hora de rodar siempre lo abordo desde ese lugar: Me imagino siendo chico y quiero lograr hacer lo que veía en las películas de entonces”.

En “Jaque Mate”, producción que reúne al propio Suar, Patagonik y Amazon Studios y que constituye la primera ficción local apta para ser proyectada en 4D (tecnología que combina movimientos y efectos especiales sincronizados con lo que sucede en la pantalla) completa su reparto protagónico con la española Maggie Civantos, el mexicano José Eduardo Derbez y el israelí Tsahi Halevi.

El cuarteto cosmopolita encabezado por Duque (a cargo del argentino) conforma una brigada de agentes secretos que debe reunirse otra vez para ayudar al líder a recuperar a su sobrina secuestrada y, a la vez, evitar que una fórmula científica caiga en manos de una banda criminal que trabaja para un poderoso laboratorio trasnacional.

Con un elenco donde también destacan los locales Benjamín Amadeo, Mike Amigorena, Charo López, Diego Cremonesi, Mariel Fernández y Fiorella Indelicato, la película con guion de Leandro Calderone requirió de nueve semanas de rodaje en las localidades mendocinas de Potrerillos, Tunuyán y Valle de Uco y también en la ciudad de Buenos Aires y alrededores.

Tras algunas semanas en salas, “Jaque Mate” luego llegará a los hogares por medio de la plataforma de streaming Prime Video, involucrada en la realización del filme.

“Creo que logramos una película que reúne distintos elementos que pueden llegar a ser interesantes para quienes gustan de la comedia y de la acción, dos elementos que están muy bien repartidos en la trama y que disfrutamos al momento de abordarlos”, señala quien en pantalla chica dirigió populares propuestas como “Poliladron”, “Soy Gitano”, “099 Central”, “La 1-5/18”, “Mujeres asesinas”, “Epitafios” y varias temporadas de “Violetta” y “Soy Luna”, por citar unos pocos títulos.

Télam: Cómo persona ligada al audiovisual y la cultura, ¿qué mirada tenés acerca del paquete de medidas gubernamentales que afectan al sector?

Jorge Nisco: Las medidas que tomó el gobierno con respecto a la cultura en general y con respecto al sector audiovisual en particular son inconsultas, bastante irresponsables y un poco soberbias que demuestran un gran desconocimiento y un enorme grado de brutalidad.

T: En este contexto, ¿cómo vivís la situación de Polka?

JN: La situación de Polka la estoy viviendo de una manera triste. Es una empresa en la que crecimos profesionalmente hace más de veintipico de años y que sin dudas fue la mayor empresa latinoamericana de generación de contenidos, Pero la realidad del país cambió, la realidad del mundo cambió, la realidad del consumo de materiales de ficción también cambió, la pauta publicitaria se diversificó y eso llevó a una caída en los modos de producir.

T: ¿Qué podés adelantar acerca de la serie “La Bastarda” en la que trabajás?

JN: Estamos preproduciendo la serie que se rodará en San Martín de los Andes con protagónico de la “China” Suárez y que se verá a través de la plataforma Star+. (Télam)