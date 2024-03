A los 72 años, murió Janice Burgess, la creadora de la serie “Los Backyardigans”. La productora se encontraba en terapia intensiva en un hospital de Manhattan. Se sabe que fue diagnosticada con cáncer de mama, pero, hasta el momento, no se ha confirmado que esa fuera la causa de su fallecimiento. A través de Instagram, el escritor Fracaswell Hyman dio la desgarradora noticia y la despidió con un emotivo posteo.

La emotiva carta de despedida de Fracaswell Hyman a Janice Burgess

Fracaswell, comenzó escribiendo: “Janice Burgess (1952 – 2024). La Conocí al principio de mi carrera, cuando era el escritor principal de “Gullah Gullah Island” y ella fue asignada como nuestra jefa ejecutiva a cargo de la producción. Esta es la persona que la cadena envío al set para asegurarse de que el dinero no se desperdicie. Entró con su ingenio mordaz, bufandas Hermes y cigarrillos omnipresentes. En lugar de supervisora, se convirtió en una amiga”.

Para finalizar, expresó: “Reconoció mi magia y se aseguró de que me consideren en muchos de los espectáculos en los que trabaje, incluidos “Little Bill” y “Taina”. Janice creó “Los Backyardigans” y guió muchos otros programas de Nickelodeon, Sesame Workshop, Disney y Apple TV. Sus críticas de guiones e historias fueros astutas, claras y constructivas. Realmente, se lo agradezco. Desarrollamos programas y chismeamos mucho juntos. Extrañaré a mi querida amiga. Descansa en paz. Ay, cómo nos reíamos…”.

Detalles sobre la vida de Janice Burgess

Janice, nació en Pittsburgh y se graduó de la Universidad de Brandeis, en 1973, con un título en historia del arte. Su carrera en televisión comenzó cuando se dio cuenta de que no disfrutaba viajar en “círculos artísticos”, así que tomó la decisión de explorar nuevas trayectorias profesionales.

En primera instancia, trabajó en servicios de elaboración para la estación de televisión “WQED” en su ciudad natal y, posteriormente, ascendió a posiciones en el “Children’s Television Workshop”, donde estuvo en programas como “3-2-1 Contact “y “Ghostwriter”.

Luego, se unió a Nickelodeon como ejecutiva a cargo de la producción para el canal “Nick Jr. de Nickelodeon”. Aquí, supervisó programas que se volvieron favoritos de varias generaciones de niños como “Las Pistas de Blue” y “La ventana de Allegra”.

Qué son Los Backyardingans

Poco a poco, Burgess pudo desarrollar más sus habilidades creativas y comenzó un piloto para un espectáculo de títeres en vivo denominado “Me and My Friends”, en 1998. Aunque el proyecto no prosperó, algunas personas cercanas a ella la animaron para reformular el concepto, lo que, finalmente, se convirtió en su exitosa serie “The Backyardigans”.

En 2001, Nickelodeon Digital, en Nueva York, lanzó un segundo piloto animado, utilizando técnicas de captura de movimiento para animar los bailes. Este, fue aprobado y la serie entró en producción. La animación de la primera temporada comenzó allí, pero, como medida de reducción de costos, los servicios de animación se trasladaron, finalmente, a Nevada. El canal calificó el programa como “propiedad de Nick Jr. de cosecha propia”, ya que todo el equipo creativo había formado parte de la familia “Nick Jr” durante años.

