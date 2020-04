Nunca es tarde para decir: feliz día a los guardametas

Miguel Calero es el futbolista colombiano que más partidos disputó en la historia. Un 14 de abril cumpliría 48 años, pero falleció en 2012 por una cruel enfermedad. Desde 2013, todos los 14 de abril se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Arquero en conmemoración al nacimiento del colombiano Miguel Calero.

El guardameta nació en 1971 y tuvo una extensa carrera en el fútbol de su país, donde defendió las camisetas de Sporting de Barranquilla, Deportivo Cali y Atlético Nacional, y en el Pachuca de México, donde jugó más de una década y se convirtió en una leyenda. Con tanta trayectoria, se transformó en el futbolista colombiano con más partidos jugados en la historia con un total de 945 encuentros. Además, participó con su selección en seis ediciones de la Copa América y fue coprotagonista de aquella jornada histórica en la que Martín Palermo erró tres penales en un mismo partido.

Los nuestros

Decir que en la capital santacruceña hay cientos de guardametas no es exagerado. En juego al aire libre como bajo techo, hombres, mujeres, niñas y niños tienen condiciones especiales para ocupar un sitio tan importante para un equipo. En contacto con algunos de ellos (tarde, pero seguro), vaya un saludo especial para todos.

Felipe Bachilieri

“Arranqué entre el Rocha y el club 400 Departamentos en el ‘87-‘88 con amigos”, contó Felipe: “Después pasé con edad de Cadetes a AMSA en categoría Libres, con 17 años. En el ‘94 salimos campeones de Afusa, antes de irme a estudiar. En esos años tuve la suerte de jugar para Río Gallegos muchos torneos provinciales y ganar muchos de ellos representando a la capital en Menores, Cadetes y Juveniles”.

Luego, entusiasmado con esta carrera deportiva, consiguió un lugar en el equipo de la Universidad Nacional de La Plata. “Allá salimos campeones metropolitanos en el 2000. Ese mismo año pude jugar en la selección metropolitana el Nacional de Selecciones y también formar parte de la selección argentina dirigida por Demetrio Luizon. El equipo de La Plata estaba formado en su mayoría por gente del sur”, recordó. “Después jugué nacionales para la universidad de La Plata y de refuerzo para la universidad de La Matanza. Más tarde en Racing de Pico Truncado, AMSA, CeJuSa y el último con Capipe, mi club actual”. Retomando su historia deportiva, indicó: “En 2004 volví de estudiar y volvimos a salir campeones con AMSA, en 2007 me di el gusto de jugar el Nacional de Selecciones representando a Río Gallegos”.

Después de algunos años de jugar en categoría Veteranos con Emanuel, con el que salieron campeones 8 años seguidos, volvió a categoría Principal para jugar con CeJuSa: “En 2014 y salimos campeones de Río Gallegos nuevamente. Desde 2016 estoy en Capipe, en 2017 salimos campeones y en 2018 fuimos con la División de Honor a Misiones”. Para finalizar, recordó a sus mejores compañeros de puesto: Walter Chatelain, Maximiliano Chávez, Maximiliano Uribe y Eduardo Gómez.

Eduardo ‘Topo’ Montiel

“Atajé en los equipos de Primera de Ferro y Petrolero. En división Senior para Petrolero y en San José”, comentó Montiel, uno de los arqueros más reconocidos en todos los campos de juego. “Muchísimos años en Ferro, casi 20 inferiores hasta llegar a 1ª, en 1989 ya atajaba en la 1ª de Ferro, era un pibe”.

Eduardo ‘Topo’ Montiel. Loco por el fútbol, amigo de sus amigos y con muchas historias para relatar.

Maximiliano Chávez

Maximiliano tuvo una buena época de jugador, delantero y artillero impiadoso, incluso integró la Selección Araucanía con la casaca de Santa Cruz. Jugó en varios clubes, como Defensores del Carmen (donde lo apodaron “El Mago”), hasta que decidió ir al arco y le ha ido muy bien. Tiene la actitud de los buenos arqueros, esos que meten miedo a los delanteros y en una fracción de segundo miran fijamente a los ojos para interpretar a qué lugar va el disparo. “Siempre para CeJuSa, ¡ya son 10 años! Y bueno, para la selección de Río Gallegos”.

Maxi Chávez. Hace 10 años es arquero de CeJuSa y de selección.

Juan Cruz Aguirre

Ferrocarril YCF cuenta con arqueros que llegaron al club para no irse más. Uno de ellos es Juan Cruz: “Atajo desde los 8 años, hace 16 años ya estoy parado bajo los 3 palos del arco. Empecé siendo jugador, pero un día en un entrenamiento faltó el arquero y decidí atajar”, recordó: “Desde ese día ya no me moví más de ahí. Arranqué en el Ferro, donde me formé, tuve un pequeño paso por el Boxing que me llamaron de refuerzo para atajar el Argentino Sub 15, después de ese torneo retomé nuevamente en el club Ferro, del cual soy hincha. Jugué argentinos y regionales, y el año pasado decidí probar jugar en la liga de barrios, donde actualmente juego para el club Estrella del Este con el que estamos peleando para ascender a la máxima categoría”. Para compensar cuando no hay temporada de juego de 11, también se sumó a un equipo de fútbol de salón: “Hace 2 años me llamaron para reforzar el club Diablos Rojos, donde actualmente atajo y pienso seguir muchos años más, también tengo la suerte de ser entrenador de arqueros que es algo muy importante, ya que es muy diferente la metodología de entreno y hoy en día escaseamos de eso, ya que desde niños se tiene que aprender las técnicas para que, una vez ya más maduro, sea todo más fácil”.

Juan Cruz Aguirre. Se inició en Ferro y allí pretende seguir.

Enzo Cárdenas

Enzo también tiene mucho que ver con el club aurinegro, tiene 19 años y contó a La Opinión Austral: “Me inicié en las infantiles del club Ferrocarril YCF con el profe Jesús Beorlegui a los 4 años, en el club en el cual hoy sigo jugando y defendiendo en 1ª división con el profe Carlos Oliva y Marcelo Fajardo”.

Fue justamente Oliva el que le dio la posibilidad de debutar en Primera con sólo 17 años: “Fue para un Federal C, regional y el último torneo patagónico, y nuestro torneo local que hoy estamos disputando en 1ª división”. Sobre los rivales más difíciles, comentó: “Los de Ushuaia, Calafate y el Boxing, equipo con el que siempre nos sacamos chispas”. No quiso dejar pasar la oportunidad de expresar: “Un saludo a todos los arqueros de Río Gallegos”.

Sobre la victoria más festejada, aseguró que fue: “La final contra Calafate por el acenso al Regional. Estuve en el 2016 un año a préstamo en el Hispano también”.

Enzo Cárdenas. En Ferro desde las infantiles.

Sol de América

El equipo de barrio tiene dos referentes en el arco, uno es Kiyo, Emiliano Hernández. Hace más de 10 años ataja en el equipo y va por la segunda temporada. Atajó en clubes como Ciclón, Gomería la Ruta, O’Higgins y Sol de América actualmente.

El otro es Ezequiel, quien atajó en clubes como Vial, Río Gallegos FC y actualmente en Sol de América.

Juan Oporto

El DT de Juventud Petrolera destacó el trabajo de la arquera Kate Moreno de 17 años. “La saludamos a ella por haber defendido la camiseta en los últimos torneos y le deseamos lo mejor en sus estudios”.

Juan Navarro

El actual entrenador de fútbol femenino en el gimnasio “Lucho” Fernández nombró a todas las arqueras que dirige:

Javiera Ojeda, 18 años, arquera del equipo de Primera.

Tiara Navarro, 19 años, arquera de Primera.

Celeste González, 14 años, arquera del equipo Sub 14.

Wanda Sánchez, 13 años, arquera Sub 12.

Agustina Góngora, 10 años, arquera categoría 2008//09.

Chaco

Juan Ojeda, dirigente del club Chaco que compite en los torneos de la Asociación Independiente de Fútbol de los Barrios, nos envió fotos de Jorge Trevotic y Damián Ayunta. También del hijo de “Flecha” Vera y otras imágenes de equipos de otras épocas. Al tratarse de fotos impresas, fue imposible poder incluirlas en la galería, pero vaya para ellos un saludo especial.

