Aries

Una buena autoestima durante la semana le deparará enormes ganancias a la corta y a la larga. Genere pensando en su futuro siempre. Con Libra murmuraciones, con Tauro gran coqueteo, con Géminis afirmación económica, con Cáncer reclamos e irritación, con Leo problemas de dinero, tenga cuidado. Buen momento para iniciar una nueva actividad o estudio, elegir un hobbie o alguna práctica creativa. Todo lo iniciado durante la semana tendrá buen fin y excelente calidad. Tenga fe en sus obras, reconozca la plenitud de la Creación en ellas. Una afirmación para poner en práctica hoy: Soy un creador de realidades mejores, un buscador de objetivos provechosos, un generador de posibilidades que se concretan.

Para las parejas integradas por personas mayores también es momento sensual y de afianzamiento de la intimidad. Como por arte de magia sentirá una transformación en su relación familiar. El amor fluirá con naturalidad y su pareja puede percibir mejor su verdadero ser interior y acompañarlo mejor que nunca. Si abriga esperanzas sentimentales es una muy buena semana para poner en práctica toda su seducción y capacidad de conquista. Será generoso con su amor, y muy retribuido por ello ya que su felicidad se basa en la seguridad material y económica. Solos y solas: vivir en el pasado no lo deja ver que cerca suyo hay una persona que desde hace tiempo intenta entablar una relación amorosa.

La salud lo acompaña si cree en sí mismo y genera salud. El abandono y vivir fuera de sí es la causa principal de sus males. Use su intuición para encontrarse consigo mismo. La autogestión esta semana es avanzar con optimismo hacia una vida más plena, no se descuide y medite sobre su salud y qué hace para preservarla. Madure y reviva esta frase sanadora en su interior: “Yo soy la palabra del Cosmos, la Naturaleza, la Creación… que se exterioriza en la vida de mi mundo, con razón y poder para conquistar y hacer mis sueños realidad”.

Tauro

Recobre su humor saliendo a caminar, realizando un deporte abandonado hace tiempo o retomando una actividad creativa que no hacía hace mucho. Sus posibilidades de superación tanto en el trabajo como en la pareja son altas, siempre y cuando su humor y voluntad sean excelentes. Recuerde que un estado saludable atrae a la buena suerte y a hacer posible lo que la buena suerte le ofrece. Utilice la Ley de Atracción para reconstruir su destino, día a día, en la consecución del dinero y el logro de la abundancia material que necesita en la vida.

Viva y disfrute del amor del Presente sin pensar en mañana… Una afirmación para poner en práctica ahora en tiempo Presente : Soy un caminante indolente y consciente, soy el amor, y también el amante, el enamorado, el compañero, un habitante de un mundo que quiere ser mejor…Un ciudadano del Universo que habita esta tierra y este tiempo, y estoy Presente hoy para amarte. Regale a su pareja de años una grata sorpresa de amor: póngala en contacto con seres queridos y perdidos hace tiempo, puede ser algún amigo o familiar, y será recompensado por su acción, entonces viejos problemas de comunicación serán superados.

Observe a través de los demás, y trate de mejorar las relaciones y mejorarse a usted mismo. Trate de prevenir las dolencias que lo acechan por descuidarse o sobre exigirse tanto, trate de no salir mal parado en cuestiones de salud, tiene ejemplos de personas saludables a su alrededor, úselos de inspiración. Si su cuerpo no responde como lo desea es que se está alimentando mal o dispone de poca energía vital, que puede ser consecuencia de un ineficiente sistema digestivo o demasiada actividad… intente no agredir a su cuerpo o este la pasará factura tarde o temprano.

Géminis

Busque refugio en su familia y medite quién es quién en su ámbito laboral. Posible rompimiento o pelea con alguien de Cáncer o Piscis, a causa de dinero. Las afirmaciones diarias sirven para encauzar nuestro camino en la vida y ayudarnos a tomar decisiones… Las afirmaciones son propuestas que nos hacemos a nosotros mismos y al Universo que habita en nuestro interior. Pregúntese: ¿Por qué mi lista de necesidades es más larga que la de mis logros? El verdadero camino logra, merece, reclama un cambio en su vida, lógrelo con la transmutación de su ser a partir de conocerse mejor y saber qué busca, el autoconocimiento es la piedra fundamental de su éxito.

Ha llegado el momento de trazar objetivos importantes en pos de una futura y definitiva consolidación de sus deseos amorosos, sus sueños, sus aspiraciones y su merecida recompensa en la vida. Busque la figura amorosa en el otro. El autoconocimiento crea un poder inmenso, ya que cuando mira dentro de sí mismo con franqueza y comprende que existe para Ud. también una perspectiva amorosa, es capaz de generar cambios tanto en sí mismo, como en sus designios de vida y también en los demás y en su grupo familiar. Los solteros pueden tropezar en su lugar de trabajo o en el ámbito en el que se relacionan socialmente a una persona con la cual puedan unirse afectivamente.

Comience a cuidarse si pretende usar su cuerpo durante el resto de su vida con felicidad y energía… Deberá dejar de lado tantas trasnochadas y empezar a hacer actividades al aire libre como también tomar sol. Si padeció recientemente problemas respiratorios realice un último chequeo para saber a ciencia cierta si se encuentra del todo curado, los astros lo acompañan en su recuperación pero Ud. Debe poner lo suyo también. Elija la mejor forma de vivir: el desarrollo continuo, ese que le abastecerá de bienestar material y espiritual. “El futuro es algo que todos logramos alcanzar, sea como sea”.

Cáncer

Cuidado con las habladurías en el lugar de trabajo, la verdad permanecerá esquiva… La religiosidad de Júpiter puede detener su avance hacia la verdad. Realice sus sueños con la energía cargada de poder de Marte, y sus 2 hijos implacables, con este ejército a su favor podrá conseguir lo que quiera. La Pereza es la amargura que nos invade cuando ya nada nos importa, y ya no formamos parte de la búsqueda, de la concreción o de la vida. Si logra abandonar la pereza y transmutarla en alegría por vivir, logrará conquistar ese éxito económico que se le escapa de las manos.

Algunas parejas de años tomarán al fin la decisión que vienen cavilando, puede haber casamientos, hijos, toda decisión para planear un futuro mejor a su medida y que tenga que ver con los sentimientos. Los solteros calma, no se dejen abrumar por la soledad o con la búsqueda de pareja, no trate de arreglar vida amorosa esta semana. Es una obra que llevará más tiempo, medite en ello. Es necesario entonces, alcanzar un poder de concentración que forje la fuerza energética necesaria para desplegar la intención de pedir, como una flecha dirigida y certera, y así transformar su pedido en un mandato para el Universo.

Un cambio de aire le vendría bien, si puede salga de vacaciones o a pasear por un lugar con mucha naturaleza. Elija la compañía adecuada para pasar un momento de relax. Apetito desbordado, cuide su dieta, que será su única afección real y material, cualquier otra dolencia provendrá de problemas emotivos que redundan en su cuerpo. Por ello es importante lograr un equilibrio entre su mal genio y sus sentimientos, no se deje nada sin hablar y trate de hablar bien para no enfermarse. Mantener la calma es el mejor sistema de esta semana para preservar su salud.

Leo

Atraiga congruencias a su vida abriendo las puertas a la improvisación. Hoy es el día de abordar una idea nueva y empezar a transitar el negocio que genere éxito, abundancia, riqueza material y desarrollo sostenido y por sobre todo, felicidad y sinceramiento consigo mismo. “Sin el espejo del futuro, el presente le parecerá pobre, mísero”… Los planetas están de su lado circulando por tiempo suficiente un cielo acorde a sus necesidades actuales. Los negocios turbios serán opciones de las que tendrá que retirarse, esta semana puede tentarse y tener impulsos peligrosos… y tendrá que poner todo su empeño para pasar de esta situación.

Las discusiones en la pareja se presentarán de golpe y sin previo aviso, para salir de esta zozobra deberá recurrir a un diálogo franco, sincero y libre de sus sentimientos más profundos y verdaderos, que no quede ninguna duda de su real honestidad, hable a corazón abierto y demuestre su interés en vivir mejor. Para salir de estas complicaciones deberá utilizar el humor y no tratar de convencer al otro. Medite: ¿Qué promesa eterna debo hacerme para lograr la energía del cambio?

Aliméntese con mesura para evitar problemas digestivos. Hoy por hoy no dispone de mucha energía vital creativa, dedíquese a re organizar sus asuntos legales, en el taller, o la oficina o grupo laboral para estar bien preparado cuando nuevos bríos competitivos aparezcan… para competir en la vida y lograr forjar sus sueños debe encontrarse en buen estado físico. Cuidado con lo que consume en festejos y conmemoraciones, eventos o salidas nocturnas, necesita de toda su energía no solamente para vivir las fiestas… La salud suele jugarle malas pasadas y eso se debe también a sus súbitos cambios de humor, el cuerpo no siempre puede aguantar sus rabietas.

Virgo

Indecisiones en el ámbito financiero, problemas profesionales, poca energía para trabajar y resolver las trabas que se presentarán. Trate de mantener un perfil bajo y resguarde su patrimonio. No firme nada. Los mejores consejos vendrán de parte de amigos y aliados con signos de agua, quienes estarán protegiéndolo para que no salga mal parado de este conflicto económico. No planificar a futuro, deje pasar un poco el tiempo para hacerlo. Buen momento para proyectos laborales de corto plazo y bajo presupuesto, con los que puede ganar menos pero seguro y de apoco salir adelante.

Disfrutará de insuperables condiciones en el terreno romántico y podrán brindarse al ser amado sin condicionamientos. La fuerza del Universo marcha dentro de un marco de amor. Puede optar volver a la luz brillante del amor que eternamente lleva consigo, esa llama en su interior que lo guía por el buen camino y que unos llaman gnosis, otros ángeles de la guarda y otros, simplemente, su verdadero yo. Elija este camino de vida para atraer a sí mismo el amor que tanto desea, pero sin obsesionarse con alguna persona en particular, el amor llegará, probablemente, de donde menos lo espera, y si se niega a él se negará a todo el amor en general.

Trate de invitar amigos, organizar salidas al campo a divertirse al aire libre y las buenas relaciones, con amigos o familiares. No se recluya ni coma de más. Cuídese y prevenga la congoja que esta semana estará agazapada para echarle el zarpazo. La salud emotiva lo llena de energía vital, si combina alegría de vivir con una dieta sana su energía se multiplica, es el combustible de la vida diaria que es necesario fabricar constantemente. Si tiene ocasión de realizar un viaje elija un destino natural para poder llenarse de sol y de paisajes verdes la mirada. Sea feliz y agradecido con lo que tiene.

Libra

Ambiente cordial y eficaz en el trabajo. Si logra que su carácter se adapte y acompañe esta tendencia los frutos del trabajo serán mayores. Gran encrucijada financiera, podrá incrementar sus bienes si actúa con la clarividencia bien clara en sus objetivos reales. Muy aumentado su entusiasmo y poder de liderazgo en estos días gracias a Marte, fructifique para avanzar en los negocios, en algún proyecto pospuesto, para ponerse al frente de un grupo o para tomar las riendas de su negocio y vida en general. Lograr optimizar su entorno es significativo para conseguir un ambiente en el que el progreso y el éxito se auto gestionen. Esgrima el poder y los dones que posea con sapiencia y saldrá beneficiado.

Elimine las emociones negativas de su corazón, invoque sus mejores recuerdos para acompañar y fortalecer un florecimiento en la relación. Cuide su pareja, ya que en estos días habrá problemas con terceros y habladurías. No se deje influenciar por terceros. Se exaltará su sensualidad gracias a su luz interior y a la inteligente canalización de prioridades y nadie quedará al margen de sus encantos. Muy buen período para disfrutar del amor y para proyectar momentos apasionados que consolidarán su futuro. Los nativos que estén solos cargarán en su corazón la carga de un amor pasado que les provocará un desgaste en lo emocional, que los seguirá conmoviendo y no les permitirá mirar más allá.

Comenzar otra actividad deportiva, alguna que nunca haya practicado puede redundar en grandes satisfacciones. Deberá prestar más cuidado a lo que come o pagará las consecuencias su pobre aparato gástrico. Los problemas estomacales también pueden corresponder a rabietas o stress, para mantenerse en calma trate de realizar alguna actividad física al aire libre. Vístase de verde o violeta hoy, algún detalle bastará para atraer la energía necesaria para la realización de momentos diferentes, para el cambio necesario, para un nuevo comienzo.

Escorpio

Buenos tratos y negocios durante toda la semana. Para atraer coyunturas de valor es necesario que estudie la situación global y su interior para ver qué es lo que desea sanamente, para así poder reconocer sus oportunidades cuando el Universo se las ponga delante.

Durante los primeros días de esta semana los Escorpianos notarán un cambio en alguna de sus relaciones de amistad o laborales, preste atención y confíe en sus instintos amatorios. Los solteros se sentirán más libres que nunca para comenzar romances muy felices, flexibles y con soltura. Amigos vienen en su ayuda para lograr resultados óptimos y cambios de aire. Día muy ventajoso en el plano romántico. Buen momento para declararse o consolidar una pareja, elegir compañero o amante y también para agrandar la familia encargando un bebé. Si su pareja es de Cáncer este día será muy propicio para ambos, ¡duplicado!

Instaurar para si un ambiente cotidiano, familiar y afectivo eficiente, tal y como Ud. lo quiere tener, y rodearse de las personas y de las cosas que lo hacen feliz, le brindará el marco perfecto para que el poder mental y espiritual de gran salud y bienestar logren al fin instalarse en su vida cotidiana. En este ciclo necesita gran cantidad de voluntad, templanza y energía positiva para conservar la salud o salir de un mal trago a nivel físico. No se estrese por causa de terceros, la salud que se resentirá es la suya, trate de relajar el control que pretende tener sobre su familia o su cuerpo le pasará factura a causa de tantos nervios.

Sagitario

Capricornio

Se acercan grandes tensiones en el ámbito laboral que pueden redundar en diferencias económicas importantes, tiene el poder de elegir su camino, de aprender según sus condiciones, de erigirse en el amo y señor de sus días, de descansar en sus dones mayores. Una afirmación para poner en práctica hoy: Soy Un buscador del cielo propio, del camino compartido en igualdad, de la posibilidad de felicidad, riqueza y amor… Redefina su poder y si es necesario auto determínese y emprenda un camino mejor… recuerde que es capaz de lograr el éxito y además de los dones especiales y diferentes capacidades y talentos, tiene la capacidad innata del éxito, la victoria y la evolución.

Deberá aprender a manejar circunstancias nuevas en el amor. Alguien nuevo en su vida, puede ser un mayor que regresa o un joven que se incorpora. Aportará nuevos aires muy bien aspectados y transformación positiva. Pero tenga en cuenta que el cambio debe venir de adentro y ser aceptado por su corazón y aceptable. Para los casados: entrega intensa por parte de su pareja, no desaproveche esta oportunidad de ser feliz y pasar momentos de gran pasión. No todo es trabajo en la vida. Preguntas que deberá responder para hallar el camino del corazón: ¿Se perdió mi posibilidad de amar? Pregúntese en el día de hoy: ¿Qué necesita para colmarse mi corazón vacío?

Deberá relajarse, hacer actividades al aire libre y compartir buenos momentos con los afectos. Controle sus nervios. Los astros prevén el inicio de un tiempo benéfico para su organismo, sin embargo son solamente predicciones, los astros no lo ayudarán si Ud. No se ayuda… Aunque como capricorniano vive una vida bastante tranquila a nivel físico, en esta semana tendrá mucha energía para comenzar una actividad deportiva. Inclínese por la natación o los aparatos, y trate esta vez de no abandonar la práctica. El hecho de, puramente disfrutar de la vida y de la gente que lo rodean, puede ser una meta en sí misma en esta etapa de la vida, y es una meta muy saludable.

Acuario

Una salida creativa es fundamental para lograr el éxito en otros ámbitos, alcanzando la abundancia por medio de sus dotes naturales. Nerviosismo e irritación afectan el buen entendimiento en el medio laboral, puede haber conflictos a causa de compras o ventas desafortunadas. Serénese, pronto definirá las metas que lo preocupan y no lo dejan dormir. Evalúe su situación general con ecuanimidad para evitar embarcarse en proyectos o descabellados. Considere los consejos de su mejor amigo. Es momento de salir del automatismo aplastante que no lo deja crear ni ser original, una nueva actividad se le ofrece, es ineludible decir que si a todo aquello que se refiere a su verdadera vocación para progresar en este camino de vida.

Se enfrentará a oscuras congojas y alejamientos que deberán culminar para poder avanzar en el amor. Conserve su punto de vista ante su pareja, pero no permita que se aleje de su lado, proteja su futuro y el de sus seres queridos. Viaje de placer en vista, trate de planificarlo de a dos, o si elige irse solo a descubrir lejanías solitarias prepárese porque dejará de estar solo en breve. No es buen momento para comenzar una convivencia, emprender una relación nueva o mudarse. Espere, no apresure los tiempos, cada cosa debe decantarse sola, no reme contra la corriente, ya llegará el momento preciso donde los astros lo acompañen en un futuro próximo y venturoso.

Aumenta su predisposición natural a catarros, resfrío y dificultades con el sistema respiratorio. Remedie esto con dosis de Vitamina C. Se enfrentará a hondas angustias y abandonos que deberá superar para poder prosperar en el amor y la salud tan ligada a su aspecto emocional en estos tiempos. Comience a dirigir mejor su vida, comidas, actividad física y emociones para lograr renovar su energía natural. Nerviosismo e irritabilidad afectan el buen entendimiento y lo alejan de un estado óptimo y saludable. No posponga los cambios para el futuro: no coloque sus propias piedras en el camino, son las más dificultosas de quitar…

Piscis

No se amedrente ni actúe impetuosamente, use su cerebro para espantar las maldades en su ámbito laboral. Tampoco se acobarde, debe defender su lugar en el mundo. Trate de conseguir apoyo en sus amigos y familiares. Un resultado sin pretensiones, surgido de la acción desapegada tiene un poder tan grande que va a sorprenderse cuando se produzca. Empiece a convocar sus ambiciones, deseos pequeños y simples, pero suyos desde lo más hondo de su ser esencial. Pregúntese: ¿La vida en seguridad es la aventura desabrida y solemne del aburrimiento? Semana provechosa para estrechar vínculos y fortalecer los ya hechos. Aproveche este tiempo para firmar acuerdos, llegar a arreglos beneficiosos, pensar en comprar o en vender.

Durante los primeros días de esta semana se dará cuenta de que una amistad se está convirtiendo en algo más, deje entrar al amor en su vida, no se reprima ni mezcle las cosas. Despeje sus dudas y permítase ser feliz. Para los casados: deberá dejar pasar el tiempo para poder recuperar la pasión perdida. Para los que se encuentran alejados de su amor: los amigos lo ayudarán a reconciliarse. Por su parte los solteros conseguirán atraer a la persona que aman. Si pone su acción en el presente, su intención en el futuro y se despreocupa del resultado final, el amor lo sorprenderá devolviéndole mucho más de lo que sueña…

Encuentre su salud y energía vital en el amor, en el camino de la felicidad hallará las respuestas a sus plegarias, encontrará abundancia y satisfacción, ayuda y amor, siempre y cuando haya sembrado el amor despreocupado de dar por amor al arte, por amor al prójimo y por amor a la creación. Sufrirá algunos problemas gastrointestinales si no cuida su dieta, sin embargo serán pasajeros. No permanezca mucho tiempo en lugares cerrados, la consigna de la semana es tomar mucho aire puro. Practique deportes al aire libre y cree en Ud. la necesidad y el gusto por ellos, es una buena forma de disfrutar creando salud para el futuro…