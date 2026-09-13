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Feria del Libro
Felipe Pigna presentó su nuevo libro “76”: ¡quedó gente afuera!
El historiador repasó ante el auditorio los años de violencia política en Argentina.
Investiga Gendarmería Nacional
Dos presos muertos en un motín en una comisaría de Perito Moreno
Un detenido incendió su colchón como protesta, causando su muerte y la de su compañero de celda.
Informe especial
Escaló el conflicto entre la provincia y Minera Newmont
Regresar 44 años después. Héroes en tierras argentinas
Veteranos de guerra viajaron a las Malvinas: “Es una mezcla de emociones”.
Este sábado, una comitiva integrada por veteranos de La Matanza y de Córdoba regresó al archipiélago.
“Viajar es una forma de seguir malvinizando”, VGM Oscar Mendoza.
“Son nuestras Malvinas”, VGM Rodolfo Arrieta.
El día después, tragedia en la cuenca
Especialistas investigan en Río Turbio la muerte de dos hermanas en un incendio.
Río Gallegos, mañana de furia
Se atrincheró en un hotel y tuvo que intervenir un equipo de negociación.
Magallanes, Torneo Golf Club
Argentina y Chile juntos por el golf: “Un equipo, dos países, una pasión”.
#ElOmbligodeLOA
Santa Cruz en modo electoral: la unidad del peronismo, Vidal por la reelección y la disputa por el voto libertario.
Aunque era considerado un candidato con experiencia y perfil para el cargo, el rechazo del pliego del juez Albarracín expuso al oficialismo provincial.
San Julián
Secuestraron drogas en las celdas de la Alcaidía.
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