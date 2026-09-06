Tapa del Diario La Opinión Austral del domingo 6 de septiembre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina *Tierra del Fuego busca frenar la ruta comercial a Punta Arenas y Malvinas *Quedó inaugurado el torneo hispanista de natación * El piloto José Luis Oyarzún salió ileso de un impresionante vuelco en el Muñiz * Facundo Pastor: "Al libro de Perón hay que leerlo como un thriller político"

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Anticipo de La Opinión Austral. A través de una ley

Tierra del Fuego busca frenar la ruta comercial de Punta Arenas y Malvinas

Así lo indicó a La Opinión Austral Andrés Dachari, secretario de Malvinas de Tierra del Fuego. Se buscará sancionar el corredor marítimo entre la ciudad chilena y las islas Malvinas para encarecer la ocupación colonial. Además, se intentará prohibir el ingreso de buques petroleros en puertos fueguinos.

Tres gigantes petroleras anunciaron que no operarán en Malvinas: SLB, Baker Hughes y Halliburton

El presidente Javier Milei publicó la lista de 45 empresas que serán sancionadas por operar en las islas Malvinas

Con delegaciones de Argentina y Chile

Quedó inaugurado el Torneo Hispanista de Natación

La vigésimo séptima edición cuenta con 10 delegaciones y más de 250 nadadores.

Entrevista exclusiva. Visitó La Opinión Austral

Facundo Pastor: “Al libro de Perón hay que leerlo como un thriller político”

El periodista y escritor arribó a Río Gallegos para presentar, en la Feria Provincial del Libro, su obra “El cuerpo de Perón”.

Autódromo local

El piloto José Luis Oyarzún salió ileso de un impresionante vuelco en el Muñiz.

La muestra “Cartografía de las heridas” abre septiembre en Fomicruz

El artista plástico Silvio Fischbein regresó a Río Gallegos para inaugurar su nueva obra.

SAMIC de El Calafate

Pacientes dializados piden un cirujano vascular permanente.

Congreso de la Nación

El voto a los jueces propuestos por Milei abrió una interna en el PJ nacional.

Será la primera vez

El Calafate tendrá fiscal de Santa Cruz elegido por concurso público.

Boxing Club y Río Mayo se enfrentan por el Torneo Regional Federal Amateur.