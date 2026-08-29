Tapa del Diario La Opinión Austral del sábado 29 de agosto de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Jeremía James Peronja, convocado a la Selección Argentina para el Sudamericano U23 * Represas: destrabaron los fondos y la UTE recibió 45 mil millones de pesos para reactivar las obras* Claudio Vidal: "Gestionamos para que las cosas sucedan, es un paso importante para una obra fundamental" * Llegó a Santa Cruz el primer equipo perforador propio de CGC: Prevén 31 nuevos pozos * ¿Espionaje? El Gobierno respaldó la denuncia del jefe de Gabinete Pedro Luxen* El acusado de matar a Romero se negó a declarar * Adolescente recibió una paliza en pleno centro y buscan a los agresores *Jairo Guzmán descarto que nación de un "rescate" financiero a endeudados *Piero Boffi: "La intención es que santa cruz tenga sus 'paso' y boleta unica" * D'Amico denuncio la deuda del municipio y quiere ser intendenta * Torres reconfirmó a La Opinión Austral que desdoblará elecciones

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Jeremía James Peronja, convocado a la Selección Argentina para el Sudamericano U23

Obra Pública | Represas: destrabaron los fondos y la UTE recibió 45 mil millones de pesos para reactivar las obras

Claudio Vidal: “Gestionamos para que las cosas sucedan, es un paso importante para una obra fundamental”

Llegó a Santa Cruz el primer equipo perforador propio de CGC: Prevén 31 nuevos pozos

¿Espionaje? El Gobierno respaldó la denuncia del jefe de Gabinete Pedro Luxen

Juicio por el crimen del empresario. 30 testigos por delante | El acusado de matar a romero se negó a declarar

Dio inicio el debate oral por uno de los asesinatos más cruentos de los últimos años: el crimen de Nelson Romero, empresario hallado semienterrado y con un disparo en la cabeza, en 2024. Entre pañuelos, lágrimas e impotencia, familiares y allegados recordaron la calidad humana de la víctima.

Adolescente recibió una paliza en pleno centro y buscan a los agresores

Entrevista. LU12 AM680| Jairo Guzmán descarto que nación de un “rescate” financiero a endeudados

Legislatura. Código Electoral | Piero Boffi: “La intención es que santa cruz tenga sus ‘paso’ y boleta unica”

Río Gallegos. Concejo Deliberante | D’Amico denuncio la deuda del municipio y quiere ser intendenta

Chubut. Panorama electoral | Torres reconfirmó a La Opinión Austral que desdoblará elecciones