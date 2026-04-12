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Torneo de Newcom en homenaje a Fernando Alturria

Santa Cruz protagonista: Hidrocarburos y anuncios, los hechos políticos que marcaron la semana

Claudio Vidal recibió a representantes de 14 operadoras petroleras y anunció un esquema de rebaja de regalías atadas a inversión . “Genera más producción y más puestos de trabajo”, destacó el gobernador a La Opinión Austral.

EI IDUV comenzó con la construcción de 120 viviendas en Rio Gallegos.

Jairo Guzman tras la aprobación de la rforma de Lay de Glaciares: “Estamos para dar la batalla por una argentina libre”

Ianni defendió los glaciares: “Es una falsa dicotomia planear ambiente o desarrollo”

Martinez Alfaro y Piero Boffi pegaron el portazo al oficialismo

“El sueño de la casa propia”: IDUV avanza con más obra pública 

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Polémica y escándalo: cara a cara entre el vecino que junta firmas para el cierre del vaciadero con el dueño de la planta de reciclaje  

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