Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del domingo 12 de abril de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina *Torneo de Newcom en homenaje a Fernando Alturria. *Santa Cruz protagonista: Hidrocarburos y anuncios los hechos políticos que marcaron la semana. *Jairo Guzmán: "Estamos para dar la batalla por una argentina libre". *Ianni defendió los glaciares: "Es una falsa dicotomia planear ambiente o desarrollo". *Martinez Alfaro y Piero Boffi pegaron el portazo al oficialismo. *"El sueño de la casa propia”: IDUV avanza con más obra pública. *Exclusivo. Los puntos claves de la nueva condena a Emilio Maldonado. *Polémica y escándalo: cara a cara entre el vecino que junta firmas para el cierre del vaciadero con el dueño de la planta de reciclaje. *"Es urgente"; el audio que envió la madre de Ángel López antes de su muerte. *La experiencia de los que emprenden con carne de guanaco

Por La Opinión Austral | 12 de abril 2026 · 7:00 hs.