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Torneo de Newcom en homenaje a Fernando Alturria
Santa Cruz protagonista: Hidrocarburos y anuncios, los hechos políticos que marcaron la semana
Claudio Vidal recibió a representantes de 14 operadoras petroleras y anunció un esquema de rebaja de regalías atadas a inversión . “Genera más producción y más puestos de trabajo”, destacó el gobernador a La Opinión Austral.
EI IDUV comenzó con la construcción de 120 viviendas en Rio Gallegos.
Jairo Guzman tras la aprobación de la rforma de Lay de Glaciares: “Estamos para dar la batalla por una argentina libre”
Ianni defendió los glaciares: “Es una falsa dicotomia planear ambiente o desarrollo”
Martinez Alfaro y Piero Boffi pegaron el portazo al oficialismo
“El sueño de la casa propia”: IDUV avanza con más obra pública
Exclusivo. Los puntos claves de la nueva condena a Emilio Maldonado
Polémica y escándalo: cara a cara entre el vecino que junta firmas para el cierre del vaciadero con el dueño de la planta de reciclaje
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