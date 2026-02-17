Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del martes 17 de febrero de 2026 Desesperada búsqueda: joven buzo de 23 años desaparecida en Puerto Madryn. Mario García sigue desaparecido desde el 8 de diciembre. La Justicia y la Policía intensifican la búsqueda. Liga de Fútbol Sur: Carlos Padín será el nuevo entrenador de Bancruz. Escándalo en Chubut: fiscal Gamarra tras los responsables del intento de bloqueo del inicio de clases.

UN PATAGÓNICO CON BAD BUNNY EN RIVER

Ignacio “Nacho” Gómez, de Viedma, se encontró con el artista en un emocionante momento durante el show.

Caleta Olivia: familia de “Pato” García convocó a otra marcha

Mario García sigue desaparecido desde el 8 de diciembre. La Justicia y la Policía intensifican la búsqueda y se espera el cotejo de ADN de los restos hallados.

Liga de Fútbol Sur: Carlos Padín será el nuevo entrenador de Bancruz

El destacado DT, ex Boxing y último paso en Escorpión, dirigirá al “Bancario” este año.

Eclipse solar del año se verá parcialmente en Río Gallegos

Un fenómeno astronómico que promete impactar a quienes observen el cielo patagónico.

Desesperada búsqueda: joven buzo de 23 años desaparecida en Puerto Madryn

Participaba de una experiencia de buceo frente a Punta Cuevas y no regresó. Buzos especializados lideran el operativo.

El Calafate: homenaje al Perito Moreno y a la historia de Santa Cruz

Mario Guatti participó del acto con pioneros y jóvenes, destacando que “la argentinidad transforma”.

Escándalo en Chubut: fiscal Gamarra tras los responsables del intento de bloqueo del inicio de clases

Investigación en curso sobre la polémica que sacudió al sistema educativo provincial. Exfuncionario acusado de ofrecer coimas, mientras Raúl “Tato” Cereseto negó cualquier vinculación.

Sin marcha: la CGT confirmó un paro general contra la reforma laboral

Se espera que trabajadores de toda la provincia se sumen a la medida de fuerza.

Análisis del INDEC: César Herrera asegura que la inflación dejó de bajar

El director del Observatorio de Economía de la Universidad San Juan Bosco dialogó con LU12 AM680 sobre la situación económica.

30 años de la foto de José Luis Cabezas a Yabrán

Gabriel Michi y otros protagonistas recuerdan la emblemática imagen que cambió la historia del periodismo argentino.