Emotivo último adiós a la “guerrera” Paula Carrillo

 

Educación denunció que ADOSAC bloqueó el edificio del CPE e impidió el ingreso de 200 trabajadores

 

Cobertura exclusiva. Oficializaron los modelos de boletas

¡A votar!: faltan 54 días para las elecciones

 

Cerrado hasta diciembre. Primer día de trabajo en la pista

Empezó la obra en el aeropuerto de Río Gallegos

 

Juzgado Federal: La Justicia sobreseyó a los dueños del laboratorio de marihuana

Pico Truncado: a casi un mes: ocho demorados por el crimen del jubilado petrolero Nelson Toledo

 

Caleta Olivia: Cayó banda narco y secuestraron 15 kilos de cocaína, armas y dinero

