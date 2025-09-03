Your browser doesn’t support HTML5 audio
Karting: bajo lluvia, Thiago Díaz largo 22° y terminó 4° en la IAME Series
Vecina de 28 de noviembre denunció rapto: “Subite, mamita, subí”
Ivana sufrió una experiencia traumatizante al salir de su casa. Un conductor intentó que se subiera a su vehículo. Ella quedó paralizada por el temor. Denunció el hecho ante la policía.
Violencia extrema. Truncadense fue “secuestrado” y le robaron todo
Marcha de antorchas en Río Gallegos: maestros y médicos, unidos
Docentes y personal de salud se movilizaron juntos. Reclaman la reapertura de paritarias.
Tribunal Superior de Justicia: el juez Carlos Albarracín fue puesto en funciones en el Juzgado Penal de El Calafate
Audios y supuestas coimas
“Se creen impunes”: el presidente cruzó al periodismo.
Cristina, durísima contra Milei: “¡La vas a chocar mal!”
Ianni repudió “el acto de censura” a los periodistas.
Jorge Rial: “Tengo la maquinaria del Estado en contra.”
El Chaltén: rescataron a una escaladora que sufrió fractura de tibia y peroné
Comisaría de Caleta Olivia: acusado de abusar a su hijastra fue golpeado por otros presos
Se presentó la AOG Expo 2025: nuevos espacios, negocios y expectativas.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario