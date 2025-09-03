Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del miércoles 3 de septiembre de 2025, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina *Marcha de antorchas en Río Gallegos: maestros y médicos, unidos *El Chaltén: rescataron a una escaladora que sufrió fractura de tibia y peroné

Karting: bajo lluvia, Thiago Díaz largo 22° y terminó 4° en la IAME Series

Vecina de 28 de noviembre denunció rapto: “Subite, mamita, subí”

Ivana sufrió una experiencia traumatizante al salir de su casa. Un conductor intentó que se subiera a su vehículo. Ella quedó paralizada por el temor. Denunció el hecho ante la policía.

Violencia extrema. Truncadense fue “secuestrado” y le robaron todo

Marcha de antorchas en Río Gallegos: maestros y médicos, unidos

Docentes y personal de salud se movilizaron juntos. Reclaman la reapertura de paritarias.

Tribunal Superior de Justicia: el juez Carlos Albarracín fue puesto en funciones en el Juzgado Penal de El Calafate

Audios y supuestas coimas

“Se creen impunes”: el presidente cruzó al periodismo.

Cristina, durísima contra Milei: “¡La vas a chocar mal!”

Ianni repudió “el acto de censura” a los periodistas.

Jorge Rial: “Tengo la maquinaria del Estado en contra.”

El Chaltén: rescataron a una escaladora que sufrió fractura de tibia y peroné

Comisaría de Caleta Olivia: acusado de abusar a su hijastra fue golpeado por otros presos

Se presentó la AOG Expo 2025: nuevos espacios, negocios y expectativas.