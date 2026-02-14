Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del sábado 14 de febrero de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Colocan equipos de calefacción nuevos en las escuelas de Santa Cruz. Vecinos capturaron a un ladrón en el barrio Procrear de Río Gallegos. La Opinión Austral lanza “Fuera del Aire”. La Opinión Austral entregó los premios del sorteo de San Valentín y hubo más casamientos el “viernes 13” que el 14 de febrero.

“Cambio histórico en las escuelas”

El Consejo Provincial de Educación instaló nuevos equipos de calefacción en las EPP N° 46 y N° 44 de Río Gallegos antes del inicio de clases. Autoridades destacaron que “se terminaron los parches” y que las obras benefician a unas 300 familias.

La Opinión Austral lanza “Fuera del Aire”

Desde el 20 de febrero, nuevo programa de streaming con la conducción de Dalma Vidal y Candela Márquez, los lunes, miércoles y viernes.

Fuerte reclamo en El Calafate

Gastronómicos y hoteleros marcharon por el adicional zonal de temporada.

Tribunal Superior de Justicia

El juez subrogante Antonio Andrade pidió al Gobierno que informe si pagó el sueldo a los nuevos vocales.

Inseguridad en Río Gallegos

Vecinos del barrio Procrear atraparon a un ladrón “in fraganti” cuando merodeaba autos estacionados. Fue retenido hasta la llegada de la Policía.

Detuvieron a un sospechoso por el ataque a la runner

La investigación avanza en Caleta Olivia, en la zona donde semanas atrás se hallaron restos humanos.

Buscan hogar urgente para dos mamás gatas rescatadas

La agrupación “Valentín en cada huella” solicita colaboración para los animales abandonados.

¡Que viva el amor!

La Opinión Austral entregó los premios del sorteo de San Valentín y hubo más casamientos el “viernes 13” que el 14 de febrero.

Tragedia en Ruta 3

El árbitro Diego Pereyra fue derivado en avión sanitario a La Pampa para continuar su recuperación.