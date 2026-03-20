Por La Opinión Austral

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San Miguel celebró su 21° Aniversario

Situación financiera. Provincia insiste con la Ley de Emergencia

Verbes: “El adelanto no afecta la coparticipación de los municipios”

Milei adelantó $100.000 millones a Santa Cruz para sueldos y jubilaciones

Pico Truncado. Cayó un hombre buscado por secuestro, robo y extorsión

En Buenos Aires: Vidal acordó con YPF un plan de cierre de pozos con financiamiento de la compañía

Prófugo en Chubut. Hay alerta en Santa Cruz

Investigan si “El Loco” Cárdenas embistió un control policial y huyó

En Caleta Olivia: El Gobierno inaugura hoy el Colegio Secundario N° 43

Fútbol barrial: Todo listo para la 2° fecha de Primera “A” y “B” este finde

Ruta 3. Cerca de Río Gallegos

Impactante vuelco de camionero por esquivar un guanaco

Procuración bonaerense. Cooperación y capacitación

Asociación de Aseguradoras firmó acuerdo para combatir fraudes

190° Junta de directores

ADEPA presentó su informe semestral de libertad de prensa