Marcos Osvaldo Calderón, asumió hace 10 días al frente de la gerencia de Servicios Públicos de Las Heras con el objetivo puesto en resolver el problema de la energía eléctrica en la ciudad. “Hay un déficit que está a simple vista y vamos a trabajar para mejorarlo: hay que poner en marcha el nuevo Centro Distribuidor, que estamos trabajando para ver si lo podemos hacer funcionar y aliviar el tema de la energía, que es un gran un problema de hace años”, dijo en diálogo con FM Las Heras 92.1.

“Los transformadores actuales que tenemos son bastante viejitos”, dijo y señaló que los nuevos son los mismo proyectados que irán atrás del barrio El Calafate. “Está todo comprado y está en Buenos Aires pero falta hacer el cercamiento del terreno, hacer las base y ahí se llevaría el nuevo transformador para conectarlo a la red eléctrica”, precisó.

“De esta manera se va a poder distribuir mejor la energía, se va a poder hacer un anillo. Vamos a tener los dos transformadores funcionando los que están acá en el distrito y los que a su futuro van a estar allá en el centro exterior nuevo. Entonces los alivias porque van a a trabajar a un 50% y va a mejorar mucho la tensión en los barrios grandes”, explicó.

Si bien no hay una fecha estimativa de finalización de la obra, los trabajos ya están en marcha. “Ya hemos llevado columnas y ahora tenemos que modificar una traza, porque ha quedado la línea dentro de un domicilio. Hay que volver a proyectar y a rediseñar todo la parte del tendido”.

Antes de asumir, Marcos Calderón conversó con el titular de la empresa estatal, Jorge Avendaño y se llevó un mensaje alentador en medio de la crisis: “Inversión va a haber. Se está acomodando el gobierno, pero inversión va a haber, así que hay que gestionar de la mejor manera y que salgan los proyectos pendientes que han quedado de la gobiernos anteriores y trabajar por más”.

Enganchados y falta de pago

Con respecto a la cantidad de personas que están “enganchadas” de la energía eléctrica dijo que es por la “falta de inversión de años atrás. No había material ni insumos para tirar 50 postes y conectar a todos los usuarios nuevos para que no sean ilegales. Creemos que con esta gestión vamos a tener los costes necesarios para poder hacer la el trabajo y que la gente pueda regularizar el tema de la luz”.

Sin embargo, más allá de que Servicios Públicos cuente con el insumo señaló que “hay que incentivar a la gente que venga a pagar y que se conecte como usuario de la empresa, porque la tienen fácil, se enganchan y no pagan”, expresó.

Y si bien no hay un registro de la cantidad de vecinos que están conectados de forma ilegal admitió que “es un numero importante”. Y por otro lado indicó que por la crisis económica los usuarios no llegan a abonar las boletas. “Más allá de que vos le das facilidad de pago la gente no paga. Últimamente no está pagando mucho, ha subido todo viste y están esperando que uno vaya a cortarle”.

Por otra parte, indicó que la mayoría de las lámparas LED que compró el Municipio de Las Heras las colocaron en el barrio Malvinas per que queda un restante que se van a ir colocando “según los reclamos más urgentes”.

Además dijo que la planta de tratamientos cloacales “esta encaminado” más allá de que quedó desierta la última licitación por más de 70 millones. “La planta que estaba hecha en su momento eran para muy pocos habitantes y ha crecido y por más que la Municipalidad hizo mucho ya lo urgente sería la nueva planta de tratamiento”.

Sobre el abastecimiento de agua potable señaló que están proyectando “más cisternas en las partes altas” de la ciudad.