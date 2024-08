Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El inicio del juicio por el crimen de Leonel “Leito” Irigoyen fue tenso, difícil e incómodo, comentaron al diario La Opinión Zona Norte. Inevitablemente, los familiares de las partes -tanto de la víctima y de los acusados- tuvieron que reunirse en un mismo espacio y sentarse a pocos metros mientras se desarrollaba la jornada. A pesar de que había preocupación por la seguridad de los presentes, no hubo cruces ni nada por el estilo.

La discusión judicial comenzó el martes en la Cámara Criminal de Caleta Olivia. El juicio es presidido por el Mario Albarrán y lo acompañan Juan Pablo Olivera y Gisella Bard; la Fiscalía de Cámara está representada por Carlos Rearte; en la defensa se encuentran Marcelo Magallán y Aranda Fernández: mientras que la querella está representada por los Marcelo Fernández y Edgardo Edelcoop.

Leonel tenía 22 años de edad cuando encontró la muerte en manos de una pareja que se encontraba armada en un “after”. El encuentro que estaba realizando en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Mosconi y Fructuoso Rivera. Ese lugar no estaba habilitado y ya había sido escenario de situaciones violentas. Fue el domingo 19 de febrero del 2023.

Asimismo, Leonardo y Matilde, el padre y la madre de Leonel, hablaron con Canal 2 y mencionaron que tienen fe y esperan que se haga justicia por su hijo. “Son momentos difíciles de mirar a la cara los asesinos y escuchar las cosas que pasaron, es muy fuerte escuchar lo que le hicieron a mi hijo. Es muy doloroso porque nosotros lo criamos con todo el amor, era un chico bien y eso queda en evidencia con la cantidad de testigos que vinieron”, dijo la mama.

Los primeros es pasar a declarar frente al tribunal fueron los imputados. Dahiana Gutierrez brindó su testimonio y Jorge Cabero se negó a declarar. Luego de que les dieran la oportunidad a los dos imputados, fue el turno de los testigos citados. Se trata de los jóvenes que se encontraban en el “after” en el momento del hecho, médicos, enfermeros, policías y otras personas que interfirieron en el antes o después del homicidio.

La Opinión Zona Norte tuvo acceso a parte de la declaración de Dahiana: “Leonel y otros dos chicos tenían en el piso a mi marido y le daban patadas, no lo dejaban levantarse, yo lo que hice es sacarlos de encima y le dije a mi marido “vamos”, nos fuimos y después recibía amenazas en mi teléfono porque decían que mi marido mató a un chico, mi mamá me llamó y me dijo que nos estaban buscando y después me metieron presa, pero no entendía nada”.

Finalmente, este medio conoció que se espera que la segunda y tercera jornada del juicio sean para las declaraciones, ya que habría más de 15 testigos. La próxima semana pasarían a los alegatos y se daría a conocer la sentencia determinada para la pareja. Se estima que Jorge podría enfrentar hasta 20 años de prisión y Dahiana hasta 10. La causa está caratulada como homicidio agravado por haber sido cometido con un arma de fuego, en calidad de autor para él y en el rol de partícipe secundaria para ella.