Juicio de la “casa del horror”: “En veinte años de trabajo nunca vimos un caso de maltrato tan grave” La frase fue dicha por la licenciada Carolina Kero, del Cuerpo Pericial de Psicología, antes de quebrar en llanto durante la exposición de las cámaras gessell que hicieron a los menores involucrados en la "casa del horror". Los profesionales complicaron a los acusados.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Si me hubiese quedado con mi papá, me hubiese morido (sic)” fue la frase que un niño le dijo a las psicólogas durante la cámara Gesell que le realizaron en el estremecedor caso de la “casa del horror” de Río Gallegos.

La oración que heló la sangre de todos los presentes fue pronunciada por EF, el menor de los hermanitos que había sido sometido a tratos inhumanos dentro de la morada en la que residían en el barrio Jardín de nuestra ciudad capital.

En la tarde del jueves continuó el juicio contra Roxana V., madrastra de los niños, y David F., padre biológico de los mismos, quienes, actualmente, han sido sacados del infierno y viven con sus tíos. Como dato, en la segunda parte del debate no se hizo presente la acusada, ya que, según pudo saber La Opinión Austral, alegó haber presentado un cuadro de náuseas. De igual manera, su abogado, Darío Mosso, veló por sus derechos y garantías frente al tribunal conformado por Joaquín Cabral, Eduardo López y Francisco Marinkovic.

El juicio continuó con la declaración de unos testigos que habían faltado en la mañana. Dos doctores del Hospital Regional que en su momento atendieron a una de las víctimas aportaron poco y nada de datos sobre los hechos. Ambos aseguraron que “no hubo observaciones en esas visitas, lo que quiere decir que no se vio nada raro“.

David junto a su abogado durante la tarde del jueves. (FOTO: MARTÍN MUÑOZ QUESADA/LA OPINIÓN AUSTRAL)

El miércoles se proyectó la cámara Gesell practicada al mayor de los hermanos. El registro fílmico era crudo: el niño, que en ese momento tenía 13 años, contó detalles escabrosos sobre las situaciones a las que él y sus hermanitos eran sometidos.

Este jueves fue el turno de la proyección de la cámara Gesell de la hermana del medio y del más pequeño. La Opinión Austral estuvo presente durante la exposición y pudo observar cómo, en varios momentos, Daniel F. estuvo tomando nota de lo que sus hijos habían dicho, tal como había pasado el miércoles.

En el mismo sentido, Wilma (la tía que ahora está por obtener la tenencia de dos de los niños) y su pareja intercambiaban miradas de rabia con gestos de negación, sin poder comprender la maldad a la que habían sido sometidos los pequeños en manos de su madrastra y de su padre biológico.

Los relatos de las víctimas, además de ser terribles por la naturalidad con la que contaban lo que les había pasado, también coincidieron en varios aspectos. Esto fue remarcado por la fiscal de Cámara, Verónica Zuvic, quien observó posteriormente: “Las tres cámaras Gesell indican que todo comenzó porque su padrastro fue quien inició los hechos de violencia“.

Además, los tres niños por separado dieron cuenta de hechos como los que ya ha informado este diario: la obligación de comer heces, sus vómitos, y que uno de ellos había sido ahorcado hasta casi morir. Todos describieron su experiencia desde el lugar que les tocó atravesar en estos lamentables episodios.

Todos los cuerpos que componen el expediente. (FOTO: MARTÍN MUÑOZ QUESADA/LA OPINIÓN AUSTRAL)

Incluso, como dato adicional, todos señalaron al mayor de los hermanitos como el encargado de cocinar todos los días arroz con salchichas. “Era lo único que comíamos todos los días“, coincidieron.

Una vez concluida la proyección, se encendieron las luces en el recinto y llegó el turno de las profesionales del Cuerpo Pericial de Psicología (CPP) del Poder Judicial, Carolina Kero y Rocío Álvarez, quienes realizaron una exposición del trabajo efectuado con los sobrevivientes.

Las psicólogas que llevaron a cabo las pericias fueron consultadas por la fiscal sobre si existía la posibilidad de que los menores se hubieran “confundido” sobre quiénes eran los agresores. Ellas indicaron que no era factible, ya que, más allá de la disociación de los hechos, lo que vivieron los niños fue en el plano de la realidad, no de la fantasía. El hecho de que los maltratos fueran cotidianos no significa que ellos se disociaran sobre los autores.

“En veinte años de trabajo nunca hemos visto un caso de maltrato tan grave“, aseguró Kero en un momento, antes de quebrar en llanto. Todos los presentes levantaron las cejas sorprendidos, ya que, como se sabe, quienes escuchan cámaras Gesell suelen estar más preparados que aquellos que no están acostumbrados a escuchar los hechos más inhumanos. El lunes llegará el turno de los alegatos.

Leé más notas de Martín Muñoz Quesada