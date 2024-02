Roban 15 mil dólares de dos departamentos de Villa Crespo

Al menos dos departamentos de un edificio del barrio porteño de Villa Crespo fueron asaltados por delincuentes que aprovecharon la ausencia de sus ocupantes y robaron unos 15.000 dólares, informaron hoy fuentes policiales.

El hecho ocurrió ayer por la tarde, entre las 14 y las 16, en un edificio situado en la calle Aráoz al 500, en dicho barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Fuentes policiales informaron a Télam que personal de la Comisaría Vecinal 15B fue alertado por una denuncia de robo y, al llegar, los efectivos se entrevistaron con dos jóvenes de 27 y 29 años que alquilan dos departamentos del tercer piso.

Las víctimas relataron a los policías que al regresar a sus domicilios las puertas estaban violentadas y el interior de los inmuebles revueltos.

Según las fuentes, los delincuentes robaron una suma aproximada de 15.000 dólares.

La Justicia solicitó la presencia de la Unidad Criminalística Móvil (UCM) para hacer un levantamiento de huellas y ordenó una consigna policial hasta que sean reparadas las puertas de las viviendas en cuestión.

En tanto, una de las damnificadas que se identificó como Laura dijo al canal Todo Noticias (TN) que ayer "llegó alguien de visita" a su casa y "se encontró con que estaba todo desordenado".

"Entraron con llave. Siento mucha bronca porque te da a entender que hay alguien en el edificio que está registrando nuestros movimientos y que tienen nuestras llaves", afirmó la mujer y agregó que "esto fue planeado".

De acuerdo con sus dichos, las personas que habitan en el edificio son "todos inquilinos", por lo que están "exigiendo respuestas al único propietario" del lugar que no cuenta con cámaras de seguridad.

"Recién la semana que viene no nos van a cambiar las cerraduras de los departamentos. Me siento muy angustiada porque no sabemos si esta persona puede volver a entrar y no nos quieren poner seguridad", concluyó. (Télam)