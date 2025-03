Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un año electoral las diferencias se profundizan y los espacios políticos empiezan a intentar convencer al electorado con sus propuestas, pero, también con sus diferencias, que en estas épocas están más que marcadas. En momentos de un Gobierno nacional con iniciativas polémicas, cada votación en el Congreso de la Nación acapara la atención.

Santa Cruz elegirá tres diputados nacionales que renovarán las bancas de Gustavo “Kaky” González, el legislador de perfil más bajo de los que se encuentran en el Congreso; la diputada Roxana Reyes que intentará renovar su banca, y la del diputado Sergio Acevedo que reemplazó en diciembre del 2023 a Claudio Vidal, quien renunció para asumir como gobernador de la provincia.

En ese contexto, este jueves, el intendente de Río Gallegos Pablo Grasso criticó a los diputados nacionales por la provincia de Santa Cruz que respaldaron el DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) que habilita al presidente Javier Milei a tomar una deuda con el FMI (Fondo Monetario Internacional).

¿Qué había dicho Grasso? Pidió a la gente votar -este 2025- candidatos que “defiendan los intereses de la gente, que no digan una cosa y después hagan otra”. Y afirmó: “Los políticos decimos cosas lindas en campaña y cuando llegan los momentos de poder accionar, votan totalmente lo contrario“.

Lo dijo en referencia a los legisladores Roxana Reyes (UCR) y José Luis Garrido (SER), sobre quienes había pedido que se prestara atención de cómo iban a votar. “Votaron no sólo un cheque en blanco, que expliquen qué votaron; no sabemos ni cuánto dinero se pide; hay una disciplina y acuerdos espurios, ponen a dirigentes políticos en lugares importantes que realmente no representan a nadie; hay que buscar candidatos como la gente, porque también nosotros nos hemos equivocado”, afirmó el intendente en modo electoral.

La respuesta no se hizo esperar. La diputada Reyes le salió al cruce. Entrevistada en LU12 AM680 recordó que el intendente de la capital santacruceña “tiene una autorización de endeudamiento sin límite“. Y sostuvo que la Municipalidad de Río Gallegos “está gastando fondos para hacer campaña por toda la provincia mientras los riogalleguenses no tenemos camiones recolectores de basura; tenemos la ciudad únicamente con adornos en el radio céntrico y después el resto está abandonado”.

La respuesta

El tema no quedó ahí. Quien este sábado salió a responderle fue el secretario de Legal y Técnica del Municipio, Gonzalo Chute. Lo hizo compartiendo la tapa de La Opinión Austral con el título “Roxana Reyes: Grasso tiene una autorización de endeudamiento sin límite“.

“Mientras desayuno, me entero que la diputada Roxana Reyes defiende su voto a favor del endeudamiento con el FMI comparándolo con la autorización de endeudamiento que el Concejo Deliberante le otorgó al Ejecutivo Municipal“, comenzó el abogado en un largo posteo.

A continuación, explicó por qué a su entender no es así. “No, el Concejo Deliberante no otorgó al Ejecutivo Municipal un cheque en blanco para endeudarse. Tiene un límite de hasta cuatro masas salariales brutas y tiene por objeto gestionar líneas de financiamiento o leasing“, y agregó que “también se fija que los mismos podrán garantizarse afectando fondos de la coparticipación. O sea la autorización tiene un límite, tiene una finalidad, y hasta prevé con qué recursos va a pagarse“.

Gonzalo Chute, secretario de Legal y Técnica del municipio de Río Gallegos.

Más adelante, sostuvo: “En cambio la diputada Reyes facultó al presidente a suscribir un Programa de Facilidades Extendidas con el Fondo Monetario Internacional sin conocer el monto, las condiciones, la forma de pago, ni el contenido del mismo“. O sea, “un cheque en blanco al Presidente para acordar lo que sea con el órgano que funciona como prestamista de última instancia a nivel mundial. Que no presta plata gratis, y que impone condiciones de control de la política económica y financiera nacional con auditorías permanentes”.

Asimismo, afirmó que las dos situaciones son totalmente distintas: “No es lo mismo una autorización de deuda municipal con un límite claro y que se usó (por ejemplo) para hacer la mayor adquisición de maquinaria en la historia del Municipio, que avalar a ciegas un acuerdo con el FMI“. Y subrayó: “Ni el ministro (Luis) Caputo puede decir hoy con certeza en qué consiste el acuerdo en una situación de tipo de cambio volátil y con claros nubarrones a la vista, por parte de un gobierno que implementó un programa de saqueo y transferencia de ingresos a los sectores más concentrados de la economía que ya está encontrando su límite”.

En ese mismo orden, comentó que Argentina desde 1956, “cuando la Dictadura de 1955 nos hizo ingresar al FMI, firmó 28 programas con el Fondo Monetario y todos terminaron igual: Pobreza estructural, saqueo de nuestros recursos, colapso económico, financiamiento de la fuga de capitales a costa de los argentinos, y una deuda impagable que siempre se patea para adelante y crece como una bola de nieve que termina aplastándonos”.

Los diputados Roxana Reyes, Gustavo “Kaky” González y Sergio Acevedo.

Más adelante, dijo: “No hay que ser un gran economista para entender esto, alcanza con ser argentino y tener cincuenta años para conocer cómo terminan estos modelos: Martínez de Hoz, Menem, De la Rúa y Macri en 2018, el resultado siempre fue el mismo y hasta se repiten las mismas caras (Sturzenegger y Caputo en este caso, que ya se pusieron el país de sombrero anteriormente). Si el programa fracasó 28 veces, no entiendo por qué funcionaría a la 29, o por qué sería distinto ahora”.

Finalmente, Gonzalo Chute expresó a modo de conclusión: “Los Diputados Nacionales que acompañaron el DNU (incluida la diputada Reyes) condenaron a nuestras próximas generaciones a la miseria, y eso ya lo vivimos (tristemente) muchas veces. Y no, no es lo mismo autorizar a un intendente a comprar camionetas y motoniveladoras con el Banco Santa Cruz, que condenar a todos los argentinos al sufrimiento con el FMI“.

Cabe destacar que no fue la única voz que se pronunció sobre el tema. El diputado provincial y exgobernador Daniel Peralta también criticó a los diputados nacionales que respaldaron el DNU de Javier Milei. Calificó ese respaldo al presidente libertario como “irresponsable“. “Dicen que faltan dólares, pero ¿para qué? ¿Para los vecinos? Si no hay obra pública, no hay dirección para generar empleo. ¿Para sostener un precio ficticio del dólar? Ustedes ven cómo la reserva del Banco Central cae semana tras semana y hay problemas evidentes para sostener el valor”, expresó el ahora legislador.

Los cruces, en año electoral, prometen seguir.

