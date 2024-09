Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, se metió de lleno en la polémica por los dichos del líder de la banda Los Ratones Paranoicos, ‘Juanse‘, quién criticó los recitales pagados por el Estado en el sentido de que “no puede ser que si tocas en Caleta Olivia dónde van 50 persones, te paguen como si hubieras tocado en el Madison Square Garden”.

Grasso respondió en forma de ironía al señalar: “Yo soy fanático de Los Ratones, pero no los traería porque irían 50 personas“, aludiendo a los propios dichos de Juanse. Pidió hablar en serio, “sino pareciera que todos los shows son iguales y uno tiene que tener también el termómetro de la gente”, señaló a La Opinión Austral.

“Ahora si vos no sabés de Cultura y querés traer a una ciudad a una persona que no es convocante, pero que es financiada por el gobierno nacional o provincial o municipal y vos igual, lo querés traer por un capricho, bueno eso habla de vos como gestión y la culpa no la va a tener el gobierno nacional, sino que traes artistas, que no son populares o porque ‘vienen de arriba’, eso es algo que hay que modificar”, sostuvo el jefe comunal.

Apuntó a la necesidad de modificar cosas así “en la política cultural, es mejor siempre apuntar a la política integral (…) es el mismo que nosotros tenemos en el barrio, en la ciudad, en la provincia, o en Nación, tenga la misma posibilidad de poder tocar en el mismo escenario, pero también que puedan ser profesionales o que puedan pagarles como corresponde o lo que pidan por su cachét”.

“Ahora -insistió- hay que ser conscientes de la convocatoria que tiene cada uno. Por eso insisto, soy fanático de los Ratones Paranoicos, pero si tengo que elegir traerlo, no lo haría porque sé que va a pasar, lo que está diciendo Juanse, que van a ir a verlos 50 personas, algo que les pasó en muchas ocasiones“.

Y planteó que la cuestión pasa por las dos partes, “porque si vos estas aceptando que te paguen como si fuera un recital de alta envergadura, sabiendo que el Estado te está pagando, tendría que ser un poco más honesto con estas cosas y decir ‘mira, voy a un lugar donde hay poca gente y prefiero ir a otro lugar o bajar el caché’, pero bueno, esto ha sucedido con muchas cosas en Argentina que se tienen que modificar”.

Pero al mismo tiempo Grasso afirmó que “eso es distinto a cortar absolutamente todo y que no tengas ningún tipo de cultura en Argentina para financiar”. Y se refirió a los festivales que organiza en Río Gallegos: “Vienen de todas partes del país, ahora vos estás trayendo un festival, estas en la marca país y traes a una persona como L-Gante, cuando estuvo en la cresta de la hora, vino acá, estuvo tocándo, y cuando se sentó con Mirtha Legrand dijo que el mejor público del mundo fue el el Río Gallegos, te sentís orgulloso”.

Eso es lo que se debe lograr, “traer gente, poder tener una marca país y que te acompañe Nación, no con plata, sino con acciones” planteó el intendente capitalino. Y remarcó “si te sacan un vuelo todos los días, y va a ser muy difícil poder seguir potenciando las ciudades que están más alejadas de los grandes cascos urbanos y seguimos trabajando en una política centralista, en Capital Federal, en Córdoba y Santa Fe“.

“Eso es lo que está pasando hoy en Argentina y por eso es que nos acompañan muchos intendentes del país con su firma para poder seguir defendiendo el federalismo”, concluyó.

