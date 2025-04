Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Secretaría de Salud del Municipio debió suspender la campaña de vacunación antigripal por la falta de dosis que se envían desde el Ministerio de Salud de la provincia. Así lo informó la Municipalidad, subrayando que desde “hace un tiempo Provincia entrega al Municipio unas 50 vacunas por semana, que no alcanzan para cubrir la alta demanda”.

En el comunicado, se apuntó además que mientras se destinan escasas dosis a Río Gallegos, la cartera provincial “continúa con sus operativos propios con normalidad”.

Desde la Secretaría de Salud se solicitó al Ministerio provincial regularizar la situación, y se obtuvo como respuesta que no hay vacunas y se espera que Nación envíe nuevas partidas.

“Se mandan muy pocas, y es sugestivo que el Ministerio hace campañas de vacunación cuando nos dicen que no hay dosis”, lamentó el secretario de Salud municipal, Quirino Pereira, en diálogo con La Opinión Austral.

Cuestionó, además, que “es la tercer semana que nos escatiman dosis antigripales, sobre todo con esta excusa de que no hay, pero han vacunado en los hogares Zumalacárregui y Recuerdos Compartidos, ósea que tienen dosis para los adultos mayores”.

El municipio viene aplicando vacunas en los Centros de Atención Primaria y en los operativos barriales a grupos de riesgo (mayores de 65 años; niños y niñas; adultos con enfermedades preexistentes; y embarazadas)

“A nosotros nos dan 50 dosis por semana, pero las usamos todas esas en un día. No podemos hacer campaña con eso, y la vacunación a domicilio también esta frenada. No nos alcanzan las dosis”, enfatizó el secretario municipal y sostuvo: “La excusa es que no llega de Nación, pero nos llama poderosamente la atención que ellos sí están vacunando, cuando nos dicen que no tienen”.

En ese sentido, atribuyó que se trata de una “decisión política”, lamentando que en el medio hay cientos de vecinos y vecinas de Río Gallegos que no pueden vacunarse.