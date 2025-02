Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Sindicato de Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables (SIPGER) de Santa Cruz anunció un paro general por tiempo indeterminado desde las 13 horas de este miércoles para exigir la salida definitiva de YPF de la provincia. La medida de fuerza surge tras meses de incertidumbre, despidos y un proceso de retiro voluntario que impactó a miles de trabajadores.

“Hace más de un año que estamos esperando que se vayan. No los queremos más en Santa Cruz“, manifestó con contundencia el secretario general del gremio, Rafael Güenchenen, durante una asamblea masiva con petroleros en Las Heras.

Además habló de quienes “responsabilizan al Gobierno que apenas tiene un año de gestión de la situación que atravesamos en todos los yacimientos de YFP”. Alertó que es “triste la realidad en los yacimientos de Santa Cruz, la pérdida de producción no para desde el 2016“.

El gimnasio situado en Las Heras estuvo lleno de trabajadores.

Conflicto sin retorno

El sindicato responsabilizó a YPF por la crisis en los yacimientos convencionales de Santa Cruz y acusó a la empresa de abandonar sus inversiones en la región para concentrarse en Vaca Muerta.

“Santa Cruz tuvo la recomposición histórica de 400 millones de dólares que pensábamos que iban a ser más de 200 puestos petroleros, inversiones con perforadoras y equipo que habría evitado llegar a esta situación de baja de producción. La deuda era de YPF con los yacimientos“, señaló sobre el acuerdo que la operadora firmó con el Gobierno provincial en agosto de 2022.

“No es casualidad que estemos así. Han usado YPF para financiar campañas políticas y abrir unidades básicas en todo el país en vez de invertir en los yacimientos”, denunció.

El intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo, acompañó el reclamo sindical.

También ratificó que “junto al compañero Claudio Vidal y todo mi equipo de trabajo, nos pusimos al frente de esta situación, nos eligieron que tomemos decisiones y nos hagamos cargo”; “muchos pensaron que llevando esto a los medios de comunicación íbamos a quedar golpeados, pero no hay tiempo para perder en diferentes cuestiones que no nos van a ayudar a solucionar los problemas que tenemos en los yacimientos”.

“Desde el gremio no podemos cometer errores, nos tenemos que hacer cargo”, agregó.

Más adelante apuntó contra el presidente de YPF, Horacio Marín, a quien exigió una retirada inmediata de la provincia. “Si ya tomaron la decisión de irse, que lo hagan rápido. No queremos esta YPF que sólo genera desocupación“; “no es casualidad que venga a terminar el plan de desinversión y el abandono que inició en el 2016 en todos los yacimientos convencionales”, remarcó.

“Vino a decir que sólo invertirían en Vaca Muerta y que no le importaba la situación que podía llegar a pasar con la salida de la operadora”; “es un presidente que lejos está de los valores con los que se fundó la YPF del Estado que acompañó la industrialización”, recordó.

Afiliados del SIPGER le ponen color en medio de la incertidumbre a la espera de la palabra de Rafael Guenchenen. FOTO: JORGE BILBAO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Luego aseguró que el gremio pidió una salida rápida de YPF para evitar más perjuicios, pero la empresa no cumplió: “Claramente la idea de YPF era retirarse. ¿Saben qué le solicitamos al señor Marín? Que ya que tomaron la decisión de irse, que sea rápido. Que no nos pase que tengamos que esperar seis meses mientras YPF sigue con estas políticas de abandono, achicando, bajando equipos y ahora con un plan de retiro voluntario”.

“Dieron vueltas y no lo hicieron. No se pusieron de acuerdo. Ya hace más de un año que estamos esperando, que se vayan. No los queremos más en Santa Cruz. Esto que estamos atravesando nos complica. Señores, tomaron la decisión de irse. Las puertas de Ramón Santos están abiertas. No queremos esta YPF que genera desocupación, que baja equipos y que lanza retiros voluntarios”, insistió en sus conceptos en la asamblea petrolera.

En línea con lo expresado desde el Gobierno de la provincia, aseguró que “hay muchas empresas que quieren venir a invertir en Santa Cruz“; “Marín, levantá tus cosas y andate de Santa Cruz, sabemos qué tenemos que hacer con los yacimientos. Pensaron que iban a estar frente a un gremio que iba a pedirles por favor, pero se equivocaron”.

En ese sentido, recordó: “Hace más de un año fuimos responsables porque entendíamos que era una discusión donde se ponía el juego de la actividad, donde no queríamos complicar la situación; porque también son los yacimientos más grandes y son los yacimientos que más aportan a las arcas de la provincia y de los municipios, que es con lo que pagan salarios. Fuimos responsables, esperamos. Pero acá ya no va más. No hay más tiempo. Hace un año nos dijeron ustedes que se querían ir”.

Por otro lado, el sindicato sostuvo que hay empresas interesadas en operar los yacimientos que dejará YPF, pero que las negociaciones no avanzan porque la compañía no permite un traspaso ordenado: “Cada vez que se sientan a discutir con este tipo, se levanta y los deja solos. Hermano, señor Marín, te querés ir, levantá tus cosas de Santa Cruz y retirate, que los santacruceños sabemos qué es lo que vamos a hacer con los yacimientos”.

Rafael Güenchenen recibió el apoyo de funcionarios y el cuerpo directivo del SIPGER.

Reclamos salariales

La huelga no sólo busca acelerar la salida de YPF, sino también reclamar una urgente convocatoria a paritarias. Según el gremio, no están dispuestos a esperar hasta abril para discutir aumentos salariales y exigen una negociación inmediata.

“No nos vamos a arrodillar. Nos quieren pisotear, pero estamos en pie de lucha“, sostuvo el líder sindical, quien aseguró que el gremio seguirá peleando con las nuevas operadoras por la reincorporación de los trabajadores que aceptaron el retiro voluntario. “Me voy a ocupar en la primera reunión que tengamos con estas empresas”, prometió.

Además, advirtió a las nuevas operadoras interesadas en ingresar a Santa Cruz: “Los equipos que bajó YPF deben volver a los yacimientos y los trabajadores deben recuperar sus puestos“.

Escenario

La localidad de Las Heras fue el epicentro de una jornada clave para el futuro de los petroleros de Santa Cruz. Tras la salida de YPF, más de 2.800 trabajadores firmaron su retiro voluntario, mientras que el gremio mantiene negociaciones para garantizar la continuidad laboral.

Ante esta actualidad, se registra un incremento en la oferta de alquileres y ventas de propiedades. Muchas familias apuntan migrar a Neuquén en busca de nuevas oportunidades laborales en Vaca Muerta.

En ese marco, se especula con la llegada de nuevas operadoras para hacerse cargo de las áreas maduras que deja YPF. Mientras tanto, el gobernador de Santa Cruz anunció que mantendrá reuniones en Buenos Aires para encontrar alternativas.

Leé más notas de La Opinión Austral