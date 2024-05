Tras acompañar la media sanción a la Ley Bases en la Cámara de Diputados, la legisladora nacional por Santa Cruz, Roxana Reyes (UCR), visitó los estudios de Radio LU12 AM680 de Río Gallegos y brindó una extensa entrevista donde abordó los temas más relevantes para la provincia en relación a las reformas que impulsa el Gobierno Nacional.

En primer lugar, luego de confirmarse la próxima visita del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, a Santa Cruz para avanzar en la implementación del Código Procesal Penal Federal (CPPF), la diputada Reyes, quien además es representante de la Cámara Baja en el Consejo de la Magistratura, aseguró que están trabajando en conjunto con la cartera de justicia nacional.

“Se articuló todo lo necesario para implementar el nuevo sistema acusatorio, que es más ágil, donde los juicios tardan 3 o 4 meses. Además, están muy claros los roles: el fiscal investiga, el defensor hace la defensa y el juez está en condiciones de absoluta independencia, sin haber estado en la instrucción, para fallar y dictar sentencia”, comentó.

Y agregó: “Se busca que sea ágil, oral, rápido y efectivo. Tiene la ventaja de la mediación, de la cercanía, hay un contacto directo a través del procedimiento oral. Esto en materia federal, en delitos como narcotráfico o trata de personas, no está implementado en todo el país”.

Este sistema solo está vigente en Salta y Santa Fe. Respecto al avance para su implementación en el resto de las provincias, Reyes aseguró que están en “contacto con los fiscales federales para tomar conocimiento de las condiciones en las que estamos por implementar el sistema acusatorio, que requiere recursos humanos, tecnológicos y que la infraestructura edilicia esté preparada para este sistema”.

Asimismo, la diputado señaló que este sistema busca que las causas “no duerman durante 4, 5 o 6 años, sino que, así como el crimen se organiza, nos tenemos que organizar en la Justicia y los poderes del Estado para poder combatir ese crimen organizado”.

Baja de la edad de imputabilidad

En otro tramo de la entrevista, Reyes habló sobre otra de las reformas judiciales en debate durante las últimas semanas: la baja de la edad de imputabilidad.

“Bajar la edad de imputabilidad es un tema que está para tratarlo en la comisión de legislación penal en Diputados, seguramente este año se va a tratar porque es voluntad política del Ejecutivo“, afirmó.

Roxana Reyes, diputada nacional, en los estudios de Radio LU12 AM680 de Río Gallegos. FOTOS: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

En este marco, como titular de la Comisión de Familia, Niñez y Juventud de Diputados, Reyes aseguró que está “convencida de que el trabajo de prevención es muy importante“.

“No podemos desconocer que tenemos un 65% de pobreza infantil, es decir 6 de cada 10 chicos son pobres y no acceden a las necesidades básicas indispensables, porque vienen de hogares pobres. Este es el contexto general que se encuentra el país, no podemos hablar de la delincuencia a temprana edad sin hablar del contexto que se da”, agregó.

Tarifas gas, subsidios y universidades

En otro orden de temas, la legisladora radical habló sobre los aumentos a las tarifas de gas, luego de que las dos universidades nacionales con presencia en Santa Cruz, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), recibieran boletas con exorbitantes cifras en el último mes.

“El subsidio del 50% en la tarifa final lo tenemos los santacruceños, lo que pasa es que es sobre el usuario domiciliario. En el caso de la Universidad, como está catalogada como comercial no impacta, que es la reforma que hay que hacer para que no sea considerada comercial”, consideró Reyes.

Roxana Reyes, diputada nacional, en los estudios de Radio LU12 AM680 de Río Gallegos. FOTOS: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

En concreto sobre la “zona fría”, la diputada recordó que votó en contra de la eliminación del fondo fiduciario que sustenta el subsidio, cuando se trató la Ley Bases por primera vez en febrero. Además, Reyes se mostró a favor del recurso de amparo presentado por el Gobierno de Santa Cruz para derogar los aumentos establecidos por el Gobierno Nacional.

“El problema es que sube la tarifa inicial, ante del proceso de distribución y transporte. Ese es el precio con el que el Gobierno Provincial, con atinado criterio, que compartimos, han planteado un amparo para que se derogue la resolución de ENARGAS que elimina este precio diferencial a las provincias patagónicas al inicio del proceso de distribución”, manifestó.

Sin embargo, Reyes aseguró que “es cierto que hay un atraso en las tarifas, que llevaba a tener tarifas bajas“, sin embargo, advirtió que “en el contexto que los ingresos son muy bajos, no se puede afrontar este cambio de tarifas“. Cabe recordar, que este lunes el ENARGAS emitió una resolución postergando los aumentos establecidos en el último cuadro tarifario para el mes de mayo.

Presupuesto universitario

Con respecto al presupuesto universitario, Reyes comentó que desde el bloque de la UCR en Diputados hicieron “una convocatoria a sesión especial para mañana al mediodía, el objetivo era que se trate el presupuesto de las universidades”.

No obstante, la diputada nacional adelantó que la sesión especial podría suspenderse, dado a que se convocó a una reunión de las comisiones de Educación y Presupuesto para el próximo jueves.

Roxana Reyes, diputada nacional, en los estudios de Radio LU12 AM680 de Río Gallegos. FOTOS: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Y comentó: “Se aumentó en un 270% de la Universidad de Buenos Aires (UBA), pero existen 60 universidades nacionales más, entre ellas la UTN y la UNPA, que también merecen que se traten sus presupuestos, sino se crea una grieta entra la UBA y el resto”.

“Estamos con un presupuesto atrasado, prorrogado, que demanda que lo que está presupuestado por efecto de la inflación no alcanza, entonces se van haciendo ajustes“, añadió.

Ley Bases

Por otro lado, la legisladora de la UCR habló sobre su acompañamiento a la Ley Bases, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputadas y espera su tratamiento en el Senado. “La Ley Bases no tiene que ver con el aumento de tarifas ni que no haya presupuesto universitario”, aseguró.

Respecto a la reforma laboral incluida en el proyecto del Ejecutivo, aseguró que “la única modificación que tiene sobre la Ley de Contrato de Trabajo es que el periodo de prueba de 3 meses ahora se extiende a 6 meses, para ponerlo a niveles de la región“.

“Ahora el que es empleador se va a animar a contratar o a generar un nuevo puesto de trabajo porque va a tener más tiempo para evaluar si el empleado rinde o no”, agregó.

Además, Reyes defendió la figura de “trabajador independiente con colaboradores” que crea la normativa.

“Una pyme, si necesita tener cinco personas, pero no puede pagar aportes y contribuciones, no los contrata. Esas cinco personas están sin trabajo, no pueden pagar el gas, no pueden alimentar a sus hijos”, consideró.

FOTOS: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Y agregó: “La Ley Bases da la posibilidad al pequeño emprendedor, de tener hasta 5 empleados, que no son empleados, sino que son colaboradores sin relación de dependencia, esa gente se hace un fondo que paga obra social, jubilación y seguro, trabajando sin relación de dependencia. Con esto se logra sacar gente de la calle, les doy el primer empleo, les doy capacitación, y genero la posibilidad que se mueva la economía hacia una economía que no pueden depender del Estado”.

YCRT

Para finalizar, la diputada de la UCR habló sobre Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), en concreto sobre la nueva figura que adoptaría la empresa si se aprueba la Ley Bases, quedando sujeta a la privatización parcial.

“Con YCRT no ha habido buenas experiencias desde hace mucho tiempo, privatizada o no privatizada. YCRT es una empresa que le sale al Estado nacional cerca de 6.000 millones mensuales y la sábana es corta”, aseguró.

No obstante, Reyes sostuvo: “Queremos mantener las fuentes de trabajo de YCRT, pero tienen que producir y la empresa tiene que ser sustentable. En esto estoy de acuerdo con el gobernador Claudio Vidal, en que esta era la mejor solución para YCRT. No queremos el cierre, no queremos la privatización total”.

Ante este escenario, la legisladora afirmó que la opción era “privatización con participación estatal mayoritaria, con lo cual se conserva la mayoría de los puestos de trabajo”.

Además, indicó que la privatización parcial servirá para “conseguir inversiones, pensando en exportar los dos barcos de carbón mensuales necesarios para que sea sustentable”.

“Lo dijo el Gobernador, era la solución menos mala y así la votamos. Tenemos que trabajar para que YCRT produzca, sea sustentable y mantenga el complejo energético, minero y ferroportuario”, concluyó.

