El escándalo por “Libra” ya cruzó las fronteras. Un bufet de abogados realizó en Estados Unidos una presentación judicial en la que denunció una maniobra que incurrió en una presunta “operatoria criminal” y que involucraría al presidente Javier Milei, tras la difusión de la criptomoneda, que luego del impulso que obtuvo de parte del jefe de Estado Argentino fue liquidada y generó un revuelo con repercusión internacional por los inversores que perdieron su dinero.

Las repercusiones no se hicieron esperar. En nuestra provincia, los referentes de Unión por la Patria piden el juicio político del presidente, mientras que desde el oficialismo que gobierna Santa Cruz no hubo menciones hasta el momento sobre este tema. La que sí se refirió a estos hechos fue la diputada nacional Roxana Reyes (UCR), quien en declaraciones radiales expresó que no estaba a favor de un juicio político contra Javier Milei.

En el medio Radio Vanguardia, sostuvo: “Esta es una noticia en proceso, es irresponsable el avanzar en tomar un posicionamiento”, se excusó para comenzar. Luego afirmó: “Sí creo que ni el presidente ni nadie que esté en un lugar de decisión tendría que promocionar este tipo de cuestiones (en referencia a las criptomonedas); por lo cual me parece prudente que haya investigaciones“.

En ese orden, aclaró: “No me sumo a ninguna vocación destituyente, a cuestiones de juicio político, no considero que ese sea el camino y no voy a estar en ese camino porque creo que el país está haciendo muchos esfuerzos; tendrán que explicar de qué se trata esto y al ser algo en proceso, todavía no la terminamos de comprender todos”.

Cabe recordar que este lunes los diputados opositores de Unión por la Patria presentaron un pedido de juicio político contra el presidente Javier Milei a raíz del escándalo que se desencadenó este fin de semana. Una de las legisladoras que adhiere a este mecanismo es la santacruceña Ana Ianni (UxP).

“Luego de haber propiciado abiertamente una estafa descomunal donde unos pocos vivos anónimos se hicieron multimillonarios en minutos, el presidente pretende fingir demencia y seguir como si nada hubiera pasado”, manifestó la legisladora nacional a través de sus redes sociales.