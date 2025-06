Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

YCRT y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP) del Gobierno nacional avanzan en el andamiaje administrativo para transformar la minera en Sociedad Anónima, dejando atrás la etapa de Sociedad del Estado.

Recientemente, el interventor de la minera estatal, Pablo Gordillo dijo a La Opinión Austral que la nueva figura jurídica de la minera avanza para detallar que el aspecto financiero y económico está cerrado y faltaba discutir el futuro de los convenios de trabajo y la conformación accionaria con una posible incorporación de los trabajadores en ese paquete.

Pero, los trabajadores aseguran que la incertidumbre crece en el Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT), denuncian la falta de diálogo y la ausencia de convocatorias de parte del Gobierno nacional para discutir el futuro de la empresa y de los estatales.

“Hasta el momento estamos a la espera, hace dos meses que nos han dicho que nos iban a convocar y todavía no llamaron a ninguno de los gremios“, expresó Matías Delgado, delegado de ATE Río Turbio en declaraciones a LU12 AM680 Radio Río Gallegos, el gremio mayoritario en el yacimiento, que representa al 75% de los empleados.

Ante este panorama, el gremio ha presentado una acción legal contra el decreto del Gobierno Nacional que busca transformar YCRT de Sociedad del Estado a Sociedad Anónima. “Sabemos que pasó a cámara y estamos esperando que nos respondan“, indicó. La postura sindical es clara: se defenderá el Convenio Colectivo de Trabajo de ATE, homologado en 1975, y cualquier discusión al respecto deberá darse en la Secretaría de Trabajo, no con la ATEP.

Idéntica postura ya había mostrado el secretario general de Luz y Fuerza de la seccional Río Turbio, Luis Avendaño: “El CCT se discutirá con la nueva empresa y ante la Secretaría de Trabajo de la Nación pero no lo haremos con ATEP”, “si hay que cambiar el régimen iremos al diálogo. No hay una postura cerrada de parte nuestra”, dijo a LOA.

La principal preocupación de los sindicatos son los puestos de trabajo. “Tenemos compañeros que están despidiendo, llevamos casi 48.000 cesantías en todo el país de empleados del Estado. No queremos que eso ocurra acá en la Cuenca Carbonífera porque sería una catástrofe social”, afirmaron. El compromiso de los gremios es “enfrentar a raja tabla” cualquier despido, priorizando la estabilidad laboral de cada trabajador.

Producción sin venta

A pesar de la falta de definiciones, los trabajadores de YCRT siguen en sus puestos, produciendo carbón. “La gente sigue produciendo, sacando carbón y ha cumplido, eso tengo que decirlo y recalcarlo, que la gente ha cumplido con el carbón”, destacó. Sin embargo, el mineral se acumula sin ser vendido, una responsabilidad que recae en la actual intervención. “Acá lo que todavía no aparece la venta de ese carbón”, lamentaron.

La situación se agrava por la ausencia de inversiones desde la asunción del actual gobierno. Solo se han enviado fondos para el pago de sueldos. Esto ha llevado a una creciente falta de indumentaria, elementos de trabajo y protección personal, además de la obsolescencia de la maquinaria. “Es nuestra preocupación que ese carbón se venda y tengamos ingresos para poder invertir”, señaló Delgado.

La incertidumbre sobre el futuro de YCRT es palpable entre los operarios y los sindicatos, especialmente con la proximidad de los 180 días de plazo para la transformación, que se cumplen en agosto. “Cada vez nos queda menos tiempo”, alertaron, haciendo un llamado a la clase política para que retome el diálogo.

Del “Programa de Propiedad Participada“ por el cual la intervención quiere que los trabajadores posean el 10% de las acciones de la minera, Delgado aseguró que apuestan a la “apertura al diálogo, pero sin exclusiones. Hasta el momento no vimos esa propuesta”. Aunque no están en desacuerdo con la idea de tener acciones, insisten en la necesidad de debatirla y elegir a un representante de los trabajadores.

“No estamos en desacuerdo de poder dialogar, trabajar y de acá para adelante llegar a un consenso, pero si no nos convocan, no nos explican, no nos presentan la propuesta, tampoco podemos opinar, no somos parte de eso”, manifestaron, reiterando el mensaje transmitido al gobernador semanas atrás sobre la urgencia de mayor diálogo. “Acá no es que ponemos taco en la rueda en palo en la rueda como se dicen los sindicatos”, sentenciaron.