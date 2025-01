Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

*Por Hugo Ferrer

Graciela Suárez siente que está viva de milagro por lo que hicieron en el Hospital Regional de Río Gallegos. Habla, se emociona y no deja de agradecer. “Ellos me salvaron la vida”, dice. Los nombres y apellidos del urólogo Raúl Federico Larcade y el cirujano Abel Pasqualini, y sus equipos de trabajo, ya forman parte de su familia. Fueron clave en la decisión que tomaron: derivación urgente a Buenos Aires. El riñón inflamado, infección, dolor. Todo, insoportable.

Graciela, la vecina querida de Río Gallegos y fundadora de la Red de Mujeres Solidarias, desde hace años sabe lo que significa la solidaridad. Y esta vez, todo lo que dio, vuelve.

Los médicos que le salvaron la vida en el HRRG, según Graciela Suárez: el urólogo Raul Federico Larcade y el cirujano Abel Pasqualini, y sus equipos de trabajo. Le dijo a La Opinión Austral: “Si ellos no me hubieran internado, si no me hubieran atendido, ya no estaría acá para contarlo.”

Estuvo internada en el HRRG antes de fin de año y pasó las Fiestas como jamás lo hubiera imaginado. No pudo ni disfrutar el clásico disfraz de Papá Noel de su amigo Horacio Huecke, quien se puso al frente de la campaña para recaudar fondos para solventar algunos de los gastos en la Capital Federal.

La CSS decidió en pocas horas y Graciela pudo viajar. Esta vez no se utilizó el avión sanitario: podía viajar en avión de línea. Tenía cubierto su pasaje, pero no el de su acompañante y demás gastos.

En el Sanatorio Anchorena advirtieron de su grave cuadro. Le colocaron una sonda. Uno de sus riñones sigue inflamado. Drenaje. El doctor Borgia ya le anticipó que serían dos las cirugías. En la habitación 229 está acompañada por su hijo Mauro Cuevas. Le darán el alta provisoria e irán a un hotel asignado en la derivación. Es tal la evolución que ahora puede atender su celular sin problemas. Con tono pausado, le dijo a La Opinión Austral: “Tengo dos piedras. Una en el riñón y otra en la uretra. Son muy grandes y no se disuelven. Ahora no tengo dolor. El médico me dijo que puedo irme al hotel unos días para recuperarme bien. La sonda va ayudar al drenaje y a desinflamar la zona. Y ya volveré directo para la primera cirugía.”

Graciela y su hijo Mauro Cuevas. Tiene que pagar 15.000 pesos por día como acompañante.

Graciela Suárez recibe mensajes de todos lados y reveló detalles de las “tómbolas” que organizaron para ayudarla económicamente. “Mi hija puso el alias de mi nieta, que es menor de edad. En la cuenta sólo puede recibir hasta 300.000 pesos. A mucha, pero mucha gente, le llegó ‘rebotada’ la transferencia. Por eso, se hizo otra convocatoria, pero con mi alias, graciela.suarez.1977, y ahí pudimos recibir la ayuda.”

Los doctores Larcade y Pasqualini vuelven a ser tema primordial para Graciela: “Si ellos no me hubieran internado, si no me hubieran atendido, ya no estaría acá para contarlo porque ya hubiera partido para el otro lado. La verdad que ellos me salvaron la vida prácticamente. No quiero dejar de estar agradecida con ellos, por favor.”

A La Opinión Austral también le reveló que su hijo paga 15.000 pesos por día como acompañante. “Sola no puedo estar y alguien tiene que estar conmigo. El médico nos dijo que mientras se desinflama la zona y sigo con los controles, podemos ir al hotel por unos días. Volveremos para las cirugías y la recuperación. Por eso pido, a quienes puedan colaborar, que nos ayuden. No tengo palabras para agradecer. A ustedes, lo que han hecho en La Opinión Austral y en la Radio LU 12, los demás medios y toda la gente anónima que se acercó. ¡Eternamente gracias!”

Cómo colaborar con Graciela Suárez: se pueden realizar transferencias a su cuenta de Mercado Pago (Alias): graciela.suarez.1977

