Horóscopo de la semana del 5 al 11 de febrero de 2024

Horóscopo del lunes 5 de febrero de 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Lunes que cumplirán con sus cosas pautadas. Mucho movimiento y posibles cambios en el área laboral. Buena jornada con entusiasmo y novedades que prometen. Momento de color: amarillo.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Día en el que demostrarán sus capacidades y podrán conseguir aquellos que están buscando. Conocimiento y firmeza que lo satisface. Momento de color: castaña de cajú.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Su voz con contundencia será escuchada. Cuando emitimos nuestras cosas justas y lo hacemos desde el amor, las cosas se dan y se concretan plenamente. Momento de color: celeste suave.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos con algunas discusiones en el plano familiar que de darles mucha connotación les amargarían el día. Aprender a sonreír igual y a minimizar. Momento de color: verde claro.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Cierta inquietud en un día acalorado y con cierta incertidumbre en el plano financiero. Midan bien lo que tienen planeado hacer antes de invertir o gastar. Precaución. Momento de color: café.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Algún sentido le van a encontrar hoy a una conversación que en principio les abrirá los ojos. Sin retroceder pero modificando, lograrán subsanar problemas. Momento de color: violeta.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Esperanza que se concreta en el plano afectivo dados ciertos cambios que se propondrían realizar. Siempre es mejor buscarle la mejor vuelta a las cosas. Momento de color: frutilla.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Concordancia en el plano de las actividades. Cuentas claras y acuerdos con muy buenos resultados. Sentirán que avanzan y se sacan un peso de encima. Momento de color: avellana.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Se preguntan cosas que les inquietan en el plano de los afectos. Sin temor a tomar decisiones, limpian y terminan con cosas que les hacían mal. Momento de color: amaranto.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Cuando buscamos mirar las cosas desde el lado complicado, todo empeora, pero si ponemos una intención constructiva y positiva, todo es mejor. Momento de color: verde mar.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Importa mucho pode conectarse con las realidades que a veces negamos. Día para hacer un mea culpa y buscar las soluciones que hacen falta. Intención. Momento de color: amarillo.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Día para alejar definitivamente esos pensamientos derrotistas que aparecen a jugar en contra y que nos hacen mal. Meditar, recargar las energías los sanará. Momento de color: púrpura.

Horóscopo del martes 6 de febrero de 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Martes con energía y ánimos positivos para poder llevar a cabo sus actividades. Ocupados con asuntos de papeles llegan a solucionar pendientes. Utilidad. Momento de color: amarillo fuerte.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Día favorable que deberán acompañar dejando atrás sus miedos para poder hacer sus cosas incluidos compromisos. Los afectos acompañando. Homogeneidad. Momento de color: uva.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Día tranquilo con ambiente y sensación de equilibrio. Sienten alivio por diálogos que necesitaban tener dándoles ayuda para poder terminar etapas grises. Momento de color: plateado.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Pensar en el futuro es bueno, pero postergar todo pensando en el futuro, no es bueno. El hoy y su transcurrir es igual de importante, vivan cada día. Disfruten. Momento de color: rosa suave.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Verán abrirse una puerta que creían cerrada. A veces suponemos e imaginamos las cosas de un modo que no son. Transición e innovación que les hará bien. Momento de color: amatista.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Compás de espera para esas respuestas esperadas. Hay motivos que exceden a nuestra voluntad. Es un día para resolver asuntos emocionales. Diálogo. Momento de color: verde puro.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos con un día que les iluminará la cara dada una noticia que refleja solución. Despreocupación y anhelos renovados que los impulsa a creer más en todo. Momento de color: oro.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) El hastío no nos lleva a sitios emocionales sanos. Poner la mejor energía por nuestra parte despeja lo oscuro que podamos ver en los problemas. Salida. Momento de color: anaranjado.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Llegan a conclusiones sobre temas familiares que les otorgarán mejores resultados en las relaciones. Jornada intensa en las actividades. Visión. Momento de color: cobre.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Día con imprevistos que los mantendrán ocupados y con ciertos gastos extras. Definiciones en el plano de las actividades con mejoras y optimismo. Momento de color: magenta.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) El regalo del día será la sensación renovada en sus ánimos con el empuje necesario para volver a empezar en temas que tienen que resolver. Avance y progreso. Momento de color: lima.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos con un martes ocupado que les trae satisfacciones en el plano de las actividades. Eliminan de su interior ciertos miedos que los paralizan. Evolución. Momento de color: violeta.

Horóscopo del miércoles 7 de febrero de 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Jornada activa con novedades auspiciosas en el plano de las actividades. Miércoles con iluminación intelectual y poder de decisión. Angustias que terminan. Momento de color: azul.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Necesidad de expandir los caminos a seguir buscando la mejor opción que los incentive a definirse. Hay actividad social a la que deberían concurrir. Momento de color: amarillo fuerte.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Para mejorar los vínculos Hay que aplacar un poco los impulsos o reacciones impensadas. Es positivo poder frenar y también dar marcha atrás. Precaución. Revisión. Momento de color: zafiro.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Ciertas actitudes de cambio que les darán mayor acercamiento con las personas con quienes comparten sus actividades. Saber manejarse ante el otro es vital. Momento de color: rosado.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Verán que vale la pena dejar cosas a cambio de otras dada la importancia. La elección en la vida es algo que ocurre casi siempre y es parte del crecimiento. Madurez. Momento de color: crema.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Poder acercarse a quienes sienten que se deben una charla es sano y constructivo. Hay variedad de posibilidades en el plano de las actividades y sociales. Momento de color: cian.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) No pasen por alto los síntomas de tristeza o abatimiento. No cedan su espacio, es importante ocuparse de uno mismo sin postergarse inútilmente. Valoración. Momento de color: miel.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Las decepciones en el plano emocional son algo habitual. Poder equilibrarse es clave en la vida. En el área laboral expectativas que se cumplen. Momento de color: aguamarina.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Día para estar atentos a las novedades que pueden llegar en el plano de las actividades. Procuren no hacer gestiones financieras o piénsenlas bien. Momento de color: caoba.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Especialmente un día con actividades con papeles, firmas, acuerdos, contratos, compras o ventas. Lleven con ustedes la palabra justa hacia sus parejas. Momento de color: lacre.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Confíen en su intuición en este día con intrigas e inseguridades. Su frase identificativa YO SÉ, será la clave para llegar a las soluciones esperadas. Discernimiento. Momento de color: azul eléctrico.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Mezcla de sensaciones ante las propias preguntas que se formulan en el plano afectivo. Imágenes que no se borran y ansias que se renuevan. Piensen bien. Momento de color: amatista.

Horóscopo del jueves 8 de febrero de 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Jueves activo con algo de nervios que podrían calmar haciendo alguna caminata o sentándose en una plaza y relajar. La vida pasa por el bienestar y la paz. Momento de color: verde bosque.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Comprensión que les llega y que los libera de peso emocional. Estar en paz con el otro no es estar de acuerdo sino respetar y amar al otro. Revelación interna que sana. Momento de color: plata.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Hoy el romanticismo le gana a esa sensación áspera que pareciera una constante. Busquen revertir la energía negativa y salvar el amor que es pleno. Momento de color: rosa terciopelo.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Seleccionan internamente sus preferencias respecto a cómo encarar sus proyectos. Realidad y posibilidad conjugándose para poder triunfar. Concentración. Momento de color: lima.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) La jornada con mucho movimiento de papeles que les absorbe parte del tiempo. Pensamientos que se agudizan respecto a problemas que tienen que resolver. Pausa. Momento de color: mostaza.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Tener siempre presente que a veces las cosas no salen como esperamos. Las finanzas van y vienen, es esa la cruda realidad. Valoración y conexión con lo no material. Momento de color: gris.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Deberán valorar los consejos que reciben respecto a asuntos sobre los que tienen dudas. Reciban la ayuda y valoren el amor del otro. Reconocimiento. Momento de color: amatista.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Las garantías en temas amorosos no existen. Sí es posible la conexión desde la verdad y un compromiso interno que coincidan. El amor no es riesgo. Momento de color: rosa.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Podrían aparecer tentaciones románticas. Aquellos que estén solteros se probarán y decidirán. Novedades financieras que los orientarán. Momento de color: verde.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) La clave siempre es la energía que ponemos en nuestros deseos y proyectos. Decaer o dudar tampoco debe significar abandonar. Focalización. Momento de color: celeste.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) No interpreten como molestia a las cosas con las que hay que cumplir. Las obligaciones son parte de la vida y tienen un gran sentido en nuestro todo. Agradezcan. Momento de color: verde mar.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Sacarse problemas de encima es bueno, hoy tengan la propuesta interna de dejar de lado lo que les hace mal. Nuevo horizonte en el plano afectivo-familiar. Momento de color: celeste.

Horóscopo del viernes 9 de febrero de 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) La energía de agotamiento y de presiones en la cabeza tiene que ver con la interpretación que le damos a nuestros deberes. Calmen y conéctense con lo bello. Momento de color: aguamarina.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Viernes que logran terminar con ciertos trámites que les generaban molestias. Posibles citas o encuentros que les movilizarán los sentimientos. Parejas armónicas. Momento de color: magenta.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Perfilan un viernes con entusiasmo y con encuentros sociales que les agradarán. Propónganse distenderse y conectarse con las cosas que les hacen bien. Momento de color: anaranjado.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Elección en este día que deberán realizar en el plano de las actividades. Las oportunidades a veces aparecen y hay que aprovecharlas. Piensen bien. Momento de color: magenta.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Posibilidades laborales para aquellos que estén esperando noticias. Entrevistas, exámenes o pruebas todo muy exitosas. Promesas que se cumplen y abren puertas. Momento de color: zafiro.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Virginianos con un jueves iluminado para gestiones financieras, arreglos, entrevistas, conversaciones de importancia. Hay nuevos horizontes. Momento de color: trigo.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Día en el que sentirán que las cosas marchan y que van bien los propósitos que tienen en mente. No distraigan esos objetivos y crean en ustedes librianos. Momento de color: maíz.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos día venusino en el que desplegarán su natural sensualidad en citas, encuentros, reencuentros y ámbitos sociales. Energía poderosa. Momento de color: frutillas.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Sienten que tienen la delantera ante inconvenientes financieros anticipando las soluciones pertinentes. Día agitado pero con cosas resueltas. Momento de color: cobre.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Cambios en el área de las actividades. No teman y sigan adelante con esa energía que en este viernes sentirán casi poderosamente. Eficacia. Momento de color: azabache.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Viernes para poder hacer planteos, reclamos, exposiciones. Los ánimos se levantan y hay sucesos nuevos que los motiva mucho a seguir adelante con sus ambiciones. Momento de color: cian.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Tienen felicidad extra dadas nuevas amistades en este día de reuniones sociales y de aproximación afectiva. Día con sensaciones bellas, amor y compañía. Momento de color: esmeralda.

Horóscopo del sábado 10 de febrero de 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Sábado para poder ponerse al día con el orden en casa. Limpieza profunda, orden, cambio de lugar de los muebles. La energía hay que moverla y renovarla. Momento de color: aguamarina.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Sienten un día que les atrae la idea de poder conocer gente nueva. Aquellos que estén en pareja aprovecharán para tener una jornada distinta, divertida y de fresca unión. Momento de color: malva.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Soñar con cosas que se desean lograr es importante. Soñar sin temor, intelectualizar esos sueños y ponerse metas. Día con incentivo. Alegrías varias. Momento de color: celeste.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Sentirán que es un buen día con tiempos ocupados en reuniones o citas que les generan agrado. Encuadran mentalmente sus proyectos e ideales. Momento de color: aguamarina.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Sábado con actividades sociales. Acercamientos, citas y encuentros esperados en el plano afectivo. Se enteran de situaciones familiares positivas. Momento de color: cerceta.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Cuando las aspiraciones son exageradas, se roza la posibilidad de que no se materialicen. Miren bien y pónganse en contexto de cada situación. Análisis. Momento de color: púrpura.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Día en el que la paciencia libriana estará a prueba dados ciertos inconvenientes que pueden surgir. Controlen sus emociones. Pongan la importancia justa. Momento de color: fucsia.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos ajusten sus sentidos y hagan limpieza de situaciones muchas de ellas innecesarias y nocivas. Claridad que llega, protección sana. Amor. Momento de color: púrpura.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Apunten a cuidar más su autoestima. A veces nos dejamos llevar por las exigencias de los otros dejando de lado las necesidades propias. Atención. Momento de color: verde manzana.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Revisen y admitan que a veces su captación de la realidad es equivocada. Es parte de su trabajo interno el admitir errores. Sensación de adversidad. Momento de color: amatista.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Sienten que no hay margen para ciertos vínculos afectivos. Posible tomas de decisiones que será beneficioso en todo sentido para todos. Liberación. Momento de color: rosa.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Pensamientos reflexivos que invitan a pasar la jornada con nuevas propuestas internas y ganas de salir y de conectarse con gente nueva en sus vidas. Mensajes. Momento de color: magenta.

Horóscopo del domingo 11 de febrero de 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Distensión esperada gracias a diálogos que se esperaban. Llegan nuevas energías a sus vidas dados los nuevos ánimos que sienten conservar. Cambio benéfico. Momento de color: azul grisáceo.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Se comprometen con ustedes mismos para poder concretar propósitos esperados. El poder de realización lo tenemos nosotros mismos. Concientizar es avanzar. Momento de color: magenta.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Pensar que es tarde es una opción que no aporta soluciones. Dense siempre la posibilidad de revertir lo que no les sienta bien y volver a empezar. Resurgimiento. Momento de color: verde puro.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos con un domingo en el que sienten ganas de hacer cosas por ustedes. Ocuparse de uno mismo no es sólo para uno sino para todos. Noticias que suman alegría. Momento de color: uva.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Hay sectores emocionales que a veces negamos o no podemos tocar. Sacarse la culpa es sano, darse cuenta de los errores lo es también. Día purificador. Momento de color: verde bosque.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Se conectan con ese espíritu que quiere innovar. La rutina a veces nos quita posibilidades de relacionarnos con nuestros sueños. Día íntimo. Momento de color: transparente.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos sienten liviandad en sus cuerpos incluso dado el espíritu elevado que hoy tienen. Conciencia de lo que pueden, planifican cambios sanos. Momento de color: turquesa.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Sienten que vuelven a pensar en personas con las que esperaron tener algún vínculo. Piensen bien en qué los beneficiaría. Día algo ansioso. Momento de color: violeta oscuro.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Indicios internos para algunos de querer revisar sus vínculos afectivos y tomar decisiones. A veces los pensamientos nos abruman. Relajen y suelten. Momento de color: gris.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Domingo con movimiento para hacer reparaciones en sus casas, cambiar muebles de lugar, limpieza profunda, mucha aireación. Hace bien ordenar la casa. Momento de color: verde bosque.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Sienten que restan y que no suman al mantener esas relaciones algo complicadas o inarmónicas. Los momentos divertidos a veces no alcanzan. Reflexión. Momento de color: celeste.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Domingo reflexivo que combinan con lo creativo e innovador. Salidas que ilustran sus intelectos y sus espíritus. Conectividad positiva con lo profundo. Momento de color: rosa suave. (Télam)