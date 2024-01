Ante cuáles organismos los usuarios pueden denunciar en la ciudad y la provincia de Buenos Aires

Los organismos de defensa al consumidor existentes tanto en la ciudad de Buenos Aires como en cada una de las provincias ofrecen la posibilidad de canalizar denuncias por incumplimientos de contratos o quebrantamiento de derechos, una tarea que incluye la instancia de intentar acercar posiciones entre empresas y usuarios de productos y servicios turísticos.

En la provincia de Buenos Aires, cuyos destinos costeros se encuentran entre los más visitados en temporada estival, existen cuatro organismos a través de los cuales canalizar de modo gratuito denuncias:

– Defensoría del Pueblo (https://www.defensorba.org.ar/)

– Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios (https://www.gba.gob.ar/defensaconsumidores)

– Oficina Municipal de Información al Consumidor (https://www.gba.gob.ar/defensaconsumidores)

– Ventanilla Única Federal de Defensa del Consumidor (https://autogestion.produccion.gob.ar/consumidores), desde la que se accede al Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (Coprec), que no requiere de patrocinio de un abogado (https://www.consumoprotegido.gob.ar/).

En el caso de la Ciudad, se encuentran:

– Defensoría del Pueblo (https://defensoria.org.ar/)

– Defensa del Consumidor (https://buenosaires.gob.ar/jefaturadegabinete/atencion-ciudadana-y-gestion-comunal/defensa-al-consumidor)

– Coprec (https://www.consumoprotegido.gob.ar/)

"Desde la Defensoría del Turista se les da un asesoramiento preliminar, se analiza el caso, se inicia un trámite o expediente, se intenta el contacto con el denunciado para una resolución de acuerdo con los intereses del vecino y/o turista. Iniciado el trámite, se da traslado a la otra parte para obtener respuesta e intentar llegar a un acuerdo. En caso de que el prestador no satisfaga los requerimientos, se podrá trabajar en una recomendación, y si hay alguna falencia o algún trámite a profundizar, se tiene la posibilidad de proceder a abrir un trámite de oficio", informan a Télam desde la Defensoría del Pueblo porteño.

De no haber acuerdo, el turista o viajero debe abrir una instancia prejudicial a través de Defensa del Consumidor o el Coprec y si, todavía persiste el desacuerdo y finalmente acceden a la justicia, quedan exentos del pago de la tasa de justicia. (Télam)