Alfa volvió a Gran Hermano, le dio información a Furia y está al borde de la expulsión: “Mejor amiga…” El participante más polémico de la edición de GH 2022, ingresó a la casa para convivir unos días con los nuevos hermanitos. Sin embargo, los fanáticos lo acusan de dar información de afuera a Furia.

Este lunes Alfa volvió a la casa de Gran Hermano para interactuar con los nuevos hermanitos del reality, convivir con ellos y revolucionar un poco la casa. Sin embargo a pocas horas de su ingreso, los fanáticos piden su expulsión inmediata.

La incorporación de Walter era una de las más esperadas tanto para la audiencia como para los participantes, quienes lo pidieron en más de una oportunidad, especialmente luego del reingreso de otra participante de la edición anterior: Romina Uhrig. La exdiputada fue cuestionada por hablar de más y brindar información del exterior. Y ahora a Alfa le pasó lo mismo.

No pasaron ni 24 horas de que Walter ingresó a la casa y ya brindó ciertos datos que no están permitidos. “Abro hilo sobre Alfa dando información del afuera”, compartió Tronk, un usuario en su cuenta de X (antes Twitter) y acto seguido enumeró las situaciones.

El primer momento se dio en diálogo con Juliana “Furia” Scaglione, cuando Alfa le dejó entrever con gestos y comentarios que no tenía que continuar su amistad con Catalina Gorostidi. “Pero, ¿por qué te odia tanto? Respondeme eso nada más. Ella es mi mejor amiga”, le consultó la joven, que es una de las favoritas del ciclo. Él en ese momento le puso una mirada negadora demostrándole que no era por ahí. “No, no me digas eso. Igual el domingo casi pensé que se iba, posta”, sostuvo la jugadora. “Prefiero mantener la boca cerrada. Mejor amiga…”, le insistió Walter con ironía dando a entender que no era así. Y si bien no dijo nada en concreto, marcó bastante el campo de juego.

“Mirá que vino Romina y me marcó a Agostina. Me preguntó si era mi amiga. Y tenía razón. Gracias a Romina descubrí un mundo diferente”, recordó Juliana sobre el ingreso de la participante de la temporada anterior en esa charla con Alfa.

Aunque ese no fue el único momento donde Alfa metió la pata. En otro, cuando estaban todos en el comedor, fue Furia quien le preguntó qué pensaba sobre Lisandro “Licha” Navarro. En ese sentido, Walter comentó: “Si, pero bien que te lo querías voltear. Hubo una escena allá en la puertita… Yo lo puedo decir porque lo vio todo el mundo”, disparó.

“Ay no, todo se vio. La put… madre. Pero también lo hago así adrede y gracioso. No es que es real”, comentó Furia dándose cuenta de que había quedado en evidencia su enamoramiento de Licha, al menos para los que lo ven de afuera.

La advertencia de Gran Hermano a Furia

A raíz de estos comentarios de Walter, Gran Hermano irrumpió en la casa y le dejó una contundente advertencia. “Qué emoción me da escucharte de vuelta, de verdad. Sabés que hemos hablado cosas muy profundas”, empezó diciendo el exconcursante ante la voz de Big Brother sin darse cuenta que se venía un reto.

“Después seguiremos hablando en privado. Lo que te quiero decir, Walter, es que no podés hablar del afuera, ¿si? Te lo pido por favor. Muchas gracias”, remarcó el líder del reality. “Te hago una pregunta para no meter más la pata. ¿De algo que se vio de la casa yo no puedo decir nada?”, preguntó Alfa a lo que le expresaron que no. A raíz de esto en las redes sociales se armó debate y muchos exigían la expulsión inmediata de Walter.