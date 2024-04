“El hidrógeno verde es el futuro, es la proyección de nuestra región y en eso tenemos que trabajar todos en la región en forma coordinada y comprometida” aseguró la diputada nacional por Chubut, Ana Clara Romero al enviado especial de La Opinión Austral, al Foro de Transición Energética e Hidrógeno Verde, que se realiza en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut.

En la previa del inicio del encuentro la legisladora recordó que hace dos años que viene bregando en la comisión de Energía de la Cámara Baja aborde este tema, al igual que la situación de las Cuencas Maduras de hidrocarburos.

Destacó la presencia en el Foro de varios de sus pares, “que están acompañándonos”, entre ellos la diputada Lorena Villaverde, presidente de la comisión de Energía y representante de Río Negro, además del vicepresidente de la misma, Martín Maquieyra, de La Pampa. En ese contexto valoró el acompañamiento de los mismos, los cuáles “es importante que estén consustanciados para poder lograr el marco regulatorio, que en lo que a mi me concierne es mi función como diputada”.

Ordenamiento legal que es crucial “para generar confianza, nadie vendrá a invertir, si no tienen un respaldo de un marco regulatorio, de un ecosistema que se compone por la política, los empresarios, por los hacedores sociales”. “Tenemos que poder decirle a los inversores, esto es en serio, esto tiene proyección y nosotros lo vamos a respaldar, y no será una política que cambie según el color político de quién gobierne”.

Porqué no se aprobó hasta ahora? “Lamentablemente tuvimos un presidente en la comisión de Energía hasta diciembre, que no convocaba a reunión, que era patagónico y no fue capaz de poner estos temas en agenda”.

Nueva era

Ahora la legisladora se siente confiada en que se podrá avanzar, no sólo en el marco regulatorio para el hidrógeno verde, sino también “en muchas otras cuestiones que tienen que ver en que podamos despegar. Nuestro futuro tiene que ver con la energía, tenemos que ser grandes hacedores y proveedroes de energía al mundo, por ahí pasará nuestro desarrollo y la transición energética”, afirmó.

En cuanto a la competitividad de la Patagonia respecto del mundo para atraer inversiones, Romero consideró que, precisamente esa es la labor que se está haciendo, “nos están mirando, pero debemos dar un mensaje de serieda, de compromiso y estamos trabajando para dar esa señal”.

De ahí la importancia del marco normativo, que no solo contempla beneficios fiscales para invertir, sino que también condicionamientos en cuanto al componente nacional“, y eso incluye la mano de obra como tambien a los proveedores locales, “lo que contribuye a derramar también vinculada pero no en forma directa con la producción de hidrógeno”.