La Luna, con sus fases y simbolismos, siempre despierta fascinación. Este año, el 25 de marzo, nos regalará un evento especial: un eclipse lunar penumbral que coincidirá con el equinoccio de primavera en el hemisferio norte y el otoño en el hemisferio sur.

¿Cuándo y dónde se podrá ver el eclipse?

El eclipse penumbral de Luna se podrá observar en la noche del 25 de marzo en América, oeste de Europa, África y este de Australia. En Argentina, será visible en todo el territorio.

¿Cómo se produce un eclipse lunar penumbral?

Este tipo de eclipse se produce cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando una sombra tenue sobre la superficie lunar. La Luna no se oscurece por completo, sino que adquiere un tono grisáceo o cobrizo.

¿Qué se necesita para ver el eclipse?

El eclipse lunar penumbral es un fenómeno sutil, por lo que se recomienda observarlo en un lugar oscuro y con buena visibilidad. No se necesitan telescopios ni instrumentos especiales, aunque pueden ayudar a apreciar mejor los detalles.

¿A qué hora será el eclipse?

El eclipse comenzará a las 4:53 am (hora argentina) y tendrá una duración total de 4 horas y 39 minutos. El máximo del eclipse se producirá a las 7:14 am, momento en el que la Luna estará más oscurecida. El eclipse finalizará a las 9:32 am.

Un evento para disfrutar en familia

El eclipse lunar penumbral es una oportunidad única para observar un fenómeno astronómico fascinante. Es un evento ideal para disfrutar en familia o con amigos, aprendiendo sobre los movimientos de la Tierra y la Luna.

Consejos para observar el eclipse:

Busca un lugar oscuro con buena visibilidad.

Si es posible, utiliza binoculares o un telescopio para observar los detalles.

Sigue las transmisiones en vivo que se realizarán por internet.

Comparte tus fotos y experiencias en las redes sociales.