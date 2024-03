Hace uno días, Walter “Alfa” Santiago, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), ingresó a la casa y generó un distanciamiento entre Catalina Gorostidi y Juliana “Furia” Scaglione, quienes se mostraban inseparables. Por otro lado, se realizó “La noche de los ex”, programa conducido por Robertito Funes, y estuvieron presentes Romina Uhrig y Lucila “La Tora” Villar. Ellas, dieron su punto de vista sobre la situación y terminaron teniendo un picante cruce.

Gran Hermano: los detalles sobre la fuerte pelea entre La Tora y Romina Uhrig

Primero, La Tora se refirió a los desagradables dichos de Alfa sobre Catalina.“Él, tuvo comentarios sobre ella horribles y misóginos. Ella, también tuvo un comentario muy desafortunado que decía algo recontra fuerte. ¿Tu amiga tiene que pasar eso para que empatices?”, expresó.

Ante esto, Romina le respondió: “A mí, me sorprende. En este Gran Hermano no se habla de amistad, de lealtad… no se habla de nada. Estamos atacando a Furia y levantando de cierta forma a Catalina, cuando todo el tiempo buscó a Alfa. Juliana siempre jugó sola y, en su momento, hizo su juego con Agos (jugadora ya eliminada) y lo va a hacer ahora con Cata”.

Allí, Villar, furiosa, aseguró: “Una cosa es un juego y otra cosa es que él le diga a una piba de 30 años que al guerrero (su tatuaje de la espalda) se la quiere voltear o petera. Estamos todos locos. Por eso, la gente se pone del lado de Cata”.

Pero, a Uhrig no le gustó esa contestación y defendió a su amigo. “Si a vos no te gusta que te ataquen, no atacas. Si a Catalina no le gustaba que Alfa la busque, que la ataque, que le diga todas las cosas. Cuando él se empezó a sentir mal, ella le dijo que “se muera”, festejó esa situación. Además, siempre lo buscaba y le decía “viejo de mierda”. Entonces, si a vos no te gusta que te ataquen, no atacas”, cerró.

Gran Hermano: ¿Quiénes están nominados?

Las personas que se pueden llegar a ir, son: Damián César Moya, Emmanuel Vich, Joel Ojeda, Mauro Dalessio o Florencia Regidor.

Gran Hermano: ¿Cómo votar?

Las votaciones se pueden hacer a través de mensaje de texto, poniendo “GH al 9009” con el nombre del participante que quieras que sea eliminado. También, ingresando a la página del programa:

