Juan Carlos Fábregas y Marcelo Mazú, sobreseídos definitivamente en una causa que involucraba a Lázaro Báez En el fallo al que tuvo acceso La Opinión Austral, la Cámara Federal pone fin a las acusaciones sobre presunta administración fraudulenta en perjuicio del erario público.

La Opinión Austral accedió al fallo de la Cámara Federal sobre la apelación de la fiscalía en la causa que involucra a Juan Carlos Fábregas, ex presidente del Banco Nación, y a Marcelo Mazú, ex gerente zonal, entre otros, acusados del presunto otorgamiento irregular de créditos a empresas vinculadas a Lázaro Báez.

En el fallo, la Cámara Federal confirmó el sobreseimiento de los imputados, rechazando las acusaciones de defraudación contra el erario público. Según los jueces, las pruebas presentadas no son suficientes para sostener las imputaciones, destacando la falta de evidencia de un perjuicio económico concreto para el Banco de la Nación Argentina.

La resolución establece que las operaciones de crédito cuestionadas no representan una irregularidad probada y que los actos administrativos de los imputados no implicaron un abuso de su función pública. De esta manera, Fábregas, Mazú y otros ex funcionarios del banco quedan definitivamente desvinculados de la causa, cerrando una investigación que duró varios años y que levantó fuertes sospechas sobre el manejo de créditos hacia empresas relacionadas con el empresario Báez.

