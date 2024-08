Lo que parecía ser una gran amistad entre Juliana “Furia” Scaglione y Catalina Gorostidi, exjugadoras de Gran Hermano (Telefe), con el tiempo se fue deteriorando al punto que, cuando se ven en eventos, no se pueden ni mirar a la cara. En “Socios del espectáculo” (El Trece), el cronista quiso tener una entrevista con ambas, situación que le generó rechazo a la entrenadora deportiva.

La picante reacción que tuvo Furia con Catalina Gorostidi

En primer lugar, Furia fue entrevistada y declaró que “hay mucha gente que la quiere conocer” y, por ese motivo, siempre van a donde la invitan.

Ante estos dichos, el notero, le consultó: “¿Qué tenés ganas de hacer, más allá de que estás ahora en el mundo del streaming?”. “La verdad que soy una gran comunicadora: actúo, canto, bailo, así que… las propuestas que se vengan serán bienvenidas”, aseguró Scaglione.

E, indicó: “Nunca pensé que iba a pasar todo esto”, haciendo referencia a la gente que la sigue, y, destacó: “Yo creo que son etapas que se cumplen”.

Por otro lado, el entrevistador le preguntó si había escuchado las críticas que le hizo Catalina Gorostidi por compararse con Maradona y Eva Perón. “Tengo mis amigos del pasado y mis compañeros son participantes, no son mis amigos. A mí, la gente me ve como un ídolo. Me encantaría que ella pueda ver en la calle cómo me paran, me sacan fotos o no me dejan caminar”, expresó Furia.

En ese momento, el periodista intentó juntarlas ya que Gorostidi se encontraba en el mismo evento, pero a Juliana no le gustó la idea y abandonó el móvil.

“No, tranqui, dejá. Te di una re nota. Está todo bien. Somos dos personas diferentes: yo soy muy motivacional, ella es parte de los chimentos. Me dedico a otra cosa. Gracias, te amo”, manifestó la exjugadora del reality y se fue.

Minutos después, apareció Catalina, quien se dio cuenta que Furia la evadió, y, entre risas, argumentó: “Ay, es que es una estrella, no puede compartir cámara”, y, para cerrar el tema, aseguró: “No me interesa para nada, cero. Yo saludo a la gente que me parece copada; igual, respeto. Si me la cruzo, la voy a saludar, no es que no la voy a saludar, pero… si piensa así y se escapa de las notas conmigo… ¿Quiénes son?, diría Moria”.

