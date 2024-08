Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Media Party no es una conferencia típica. Durante tres días, los asistentes se sumergirán en una exploración práctica de prácticas pioneras en periodismo, inteligencia artificial e innovación en los medios. Con una trayectoria de más de una década en Buenos Aires, Media Party está fomentando conversaciones significativas que darán forma al panorama de los medios.

Del 29 al 31 de agosto, la Ciudad de Buenos Aires se convertirá en el epicentro de la innovación en medios en América Latina con la celebración de la XII edición de Media Party Buenos Aires. Este evento gratuito reunirá a periodistas, diseñadores, emprendedores y expertos en tecnología de todo el mundo para debatir sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta la industria en la era digital.

El Grupo La Opinión Austral será parte del evento y realizará una cobertura especial de la conferencia, que reúne a alrededor de 2.000 participantes, entre asistentes, speakers, desarrolladores y capacitadores del mundo.

Se espera que la XII edición, Media Party reúna a más de 2000 participantes, incluidos asistentes, oradores, formadores, desarrolladores y emprendedores de todo el mundo.

Jueves 29 de agosto

4:15pm: Apertura del predio Media Party Buenos Aires 2024

5.00:

Media Feria / Media Fair

AFP – Curso en línea de periodismo e investigación digital

Amazônia Vox

Chequeado – ¿No sabés si es verdadero o falso? Te ayudamos a descubrirlo

Content Authenticity Initiative – Lucha contra la desinformación

Defensoría del Público: derecho a la comunicación en medios y redes.

El Surti – Hola, me detuvieron: un chatbot sobre mujeres y microtráfico

Escuela ORT – Proyecto NEO

Fundar – Argendata

Genosha – Ventana al futuro

ICFJ

Internet Society

Internet Society Argentina – Replicando Conexiones

Journalism AI

La Gaceta de Tucumán – Scuore

Pablo Hamada

La Izquierda Diario – Observatorio

Leonardo Vazquez

Laia – Laboratorio Abierto de Inteligencia Artificial

Marcela Basch • David Coronel

LN Data – LN IA Labs OlimpIA

Medios Populares

Meedan – Check

Montevideo Webtv

Nois Radio

Radio Ambulante Studios

SmartStory.ai

Territorio da Noticia

Thomson Reuters Foundation – Trust: Fortalecimiento jurídico y ética de la IA para medios independientes

Universidad Austral – Media Management Lab

Welo

6:00pm: Keynotes

6:15pm:La esperanza, los sueños y la IA no son estrategia // Hope, dreams and AI aren’t strategy

6:30pm: Perspectivas de un Desarrollador: Los últimos 5 años de herramientas para la verificación de hechos, el periodismo y la respuesta a la desinformación electoral // Insights from a Developer: The last 5 years…

6:45pm: OlimpIA: Cuando la IA y el periodismo se unen para enriquecer la cobertura deportiva (Google & La Nación) // OlimpIA: When AI and journalism come together to enhance sports coverage (Google & La Nación)

7:00pm: Experiencia Intuitiva del Lector: La Influencia de la Serotonina en el Consumo de Noticias // Intuitive Reader Experience: Serotonin’s Influence on News Consumption

7:15pm: Mataría una IA a uno para salvar a muchos? Explorando las decisiones morales de las LLMs y el bien mayor en el desarrollo de Inteligencias Artificiales // Would an AI kill one to save many? Exploring LLMs’ moral…

7:25pm: Reinventando el Periodismo: Nuevas Ideas para un Futuro Sostenible y Centrado en las Personas // Reinventing Journalism: New Ideas for a People-Centric Sustainable Future

7:40pm: Media Party forward thinking: cuál es el equipo detrás de este evento

7:45pm: The Guardian: Reconociendo a los ‘actores malintencionados’ en las filtraciones de datos con IA // Recognising ‘bad actors’ in data leaks with AI (Powered by JournalismAI)

8:00pm: After – Media Party “Party” en el Konex