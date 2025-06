Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La noche de este lunes, a partir de las 23, el pie del monumento El Gorosito, en la localidad de Caleta Olivia, fue escenario de una vigilia en memoria de Antonella Aybar (23), la joven asesinada por su novio el pasado 16 de mayo en el barrio 13 de Diciembre.

La convocatoria se enmarcó en los 10 años de la primera marcha de “Ni Una Menos”, un movimiento que cada 3 de junio se recuerda en todo el país y que representa una lucha constante contra la violencia de género, en particular los femicidios.

En este marco, La Opinión Austral conversó con Paola Ramos, secretaria de Políticas Integrales para la Igualdad de la Municipalidad de Caleta Olivia: “En principio, estamos al décimo año de Ni Una Menos, con todo lo que eso implica. Hoy estamos repensando qué pasó en estos años, dónde y cómo estamos como sociedad, qué es lo que nos demanda hoy la sociedad, entendiendo que es dinámica”.

Asimismo, sostuvo que “a mí me conmueve profundamente: no solamente estamos a diez años de que surgió este movimiento al grito de “Ni una menos, vivas y libres nos queremos”, sino que estar con un femicidio en nuestra localidad, para todas las personas que trabajamos en nuestra Secretaría y que llevamos esta causa, es tremendamente horroroso”.

Ramos indicó que desde su Secretaría se pusieron a disposición de los familiares y amigos de Antonella: “El femicidio es la violencia más extrema que existe. A partir de esto, nos acercamos porque entendemos que es una cuestión de Estado, y es donde teníamos que estar. Nos pusimos a disposición desde el respeto absoluto”.

Subrayó que “se encuentra la familia, la mamá, su hermano. Es un momento súper triste”, al tiempo que hizo hincapié: “Ponemos todo el acompañamiento psicosocial”. En esa línea, reflexionó: “Ante un escenario súper hostil y cruel, que los movimientos sociales de diferentes partidos políticos se unan para acompañar a la familia de Antonella, es para destacar”.

Más temprano, LOA asistió a una conferencia de prensa realizada a las 10:30 en la sala del Consejo de la Universidad de la Patagonia Austral – Unidad Académica Caleta Olivia. Allí, estuvieron presentes familiares de víctimas, autoridades y representantes de distintas organizaciones que trabajan por la erradicación de la violencia machista.

“No fueron siete años de un amor hermoso como lo pintaban”, expresó con dureza la mejor amiga de la joven que perdió la vida a manos de Nicolás Moyano (25), quien luego se suicidó. Frente a los medios, relató que en 2019 Antonella le confesó a su grupo de amistades un hecho violento protagonizado por su pareja.

“Como le comenté a la familia en su momento, nosotras como amigas supimos de un hecho de violencia que hubo, ella nos pidió que respetáramos su decisión y así lo hicimos, la verdad que me arrepiento“, comenzó su relato.

Y añadió: “De haber sabido que todo hubiese terminado en esto creo que hubiese sido la amiga más pesada en aquel entonces, de decirle que termine con la relación; como ya le dije a la familia lamento no haberlo comunicado a tiempo porque fue mucho tiempo y no me imagino todo lo que pudo haber pasado en ese tiempo, mi amiga Anto vivió un infierno y no fueron siete años de un amor bello”.

“Lo que le pasó a mi hija nos ha golpeado muy fuerte”, dijo Mario Aybar, padre de la víctima, durante su intervención en la conferencia. Seguidamente, se dirigió públicamente a Stella Maris Ganga, madre del femicida: “Le pido que cuando el señor juez solicite su presencia a declarar, diga la verdad y que tenga la gentileza y la amabilidad de entregarme las pertenencias de mi hija”.

Por otro lado, agradeció al juez Gabriel Contreras, titular del Juzgado de Instrucción Penal N° 2, “que nos permitió tener acceso a la causa y nos recibe cuando vamos con la madre de mi hija y sus hermanos”. También valoró el acompañamiento del Ministerio de Seguridad, desde donde se comunicaron con la familia y ofrecieron asistencia. “Confío plenamente en el juez y estoy indignado con el accionar de la policía”, sentenció.