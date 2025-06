Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Iris Rasguido, encabezó este lunes el acto de relanzamiento de la obra del edificio del Colegio Secundario N°43 de Caleta Olivia, acompañado por directivos, docentes, alumnos y representantes de la empresa a cargo de los trabajos. Luego del acto, Rasguido habló con La Opinión Austral y otros medios presentes para explicar el alcance de la obra y dar un panorama general del estado de la infraestructura educativa en Santa Cruz.

“Nos encontramos acá, en la obra que en su momento estuvo abandonada, el Secundario 43, para dar inicio a la continuidad hasta la finalización. Ya la empresa se presentó y a partir de hoy comienza a trabajar”, expresó la titular del CPE.

Finalización y ampliación: un nuevo edificio para el 43

Consultada sobre si se trata solo de concluir la estructura existente o si habrá obras adicionales, Rasguido explicó que el proyecto se amplió:

“Es la finalización del edificio más una ampliación que tiene que ver con un SUM, porque el proyecto original estaba pensado para una escuela con otras particularidades. Las escuelas se transforman, entonces hubo modificaciones”, sostuvo.

Las autoridades del CPE y la representantes de la empresa encargada de la obra recorrieron las instalaciones junto a alumnos y docentes.

Luis Valdivieso, rector del Secundario confirmó que la escuela espera desde 2013 por su edificio propio. En estos años, la comunidad educativa se ha mantenido activa en condiciones poco adecuadas: “Estamos superando los 200 alumnos entre turno mañana y tarde. Hace 12 años que funcionamos en lo que era el gimnasio de la Primaria 79. Eso también implicó que esa escuela perdiera su espacio para educación física, actos, recreación… Es un dato no menor”, subrayó.

Plazo de ejecución: 12 meses, pero con expectativa de finalizar antes

Sobre los tiempos proyectados para la obra, Rasguido indicó: “El plazo es de 12 meses, pero esperamos que finalice mucho antes. Entendemos que hay compromiso de la empresa para disponer todos los recursos y avanzar en un tiempo inmediato. Necesitamos este edificio, la escuela ha esperado mucho tiempo”.

La obra está a cargo de una empresa contratada por Cooking, firma que gestionó el proceso licitatorio.

Emergencia edilicia en otras escuelas

Durante la entrevista, Rasguido también hizo referencia a los problemas estructurales en otras instituciones educativas, especialmente calefacción y electricidad, y mencionó que el Gobierno trabaja en un plan de recuperación histórica por etapas.

“Nos encontramos con sistemas desmantelados, instalaciones eléctricas fuera de norma. En algunos casos, como el Jardín 11, hay que hacer obras integrales: cambiar calefacción, sistema eléctrico, techos, contrapisos”, explicó.

A modo de ejemplo, señaló que la EPP N°79 –donde funciona actualmente el Secundario 43– tiene dos calefactores de 100.000 calorías, ambos fuera de servicio, aunque uno fue recientemente reparado.

Garantías y control: nueva modalidad de gestión

Sobre los mecanismos de control para evitar obras inconclusas o de baja calidad, Rasguido fue clara: “Las empresas tienen garantía: dos años para equipos nuevos, seis meses para obras. No hay anticipos de pago. Las obras se certifican por profesionales del CPE y recién ahí se paga. Si no hay certificación, no hay pago”, afirmó.

Además, cuestionó a la gestión anterior al señalar que “en 2023 se pagaron más de 1600 millones en mantenimiento. Por ejemplo, en Caleta Olivia se pagaron 500 millones por parquización de escuelas… y claramente eso no está. Hoy todo se hace de forma ordenada y con calidad”.

Diálogo con los gremios y paritarias docentes

Consultada sobre la relación con los gremios y la posibilidad de adelantar las vacaciones de invierno por las obras, Rasguido negó modificaciones en el calendario:

“Las vacaciones van del 14 al 28 de julio, como marca el calendario. Se respetará esa fecha”.

En cuanto al diálogo con los docentes, remarcó: “Desde diciembre de 2023 se ha cumplido con todas las instancias de encuentro. La revisión paritaria pactada para julio se va a realizar. Los sindicatos ya tienen la agenda anual de reuniones”.

Por último, sobre las medidas de fuerza de ADOSAC, señaló que “los paros han tenido fundamentos distintos. En el último, se expresó preocupación por la no suspensión de clases. Si ese es el objetivo, compartimos la preocupación. Convoco nuevamente a los gremios a trabajar”.