Este 26 de marzo va a comenzar el juicio por la muerte de la familia García, cuando iban viajando en un vehículo Vokswagen Gol Trend por la ruta nacional N° 3, para pasar las vacaciones en la localidad chubutense Puerto Madryn. El hecho ocurrió el 10 de febrero del año 2022 y el único imputado es el empresario hotelero Walter March (54). El fallecimiento de Enrique, Eva, Aitana y Alma, todos ellos oriundos de la ciudad Caleta Olivia, dejó una huela imborrable.

El Gol Trend chocó de frente contra una camioneta Ford Ranger que venía en sentido contrario y era conducida por el empresario conocido por ser uno de los dueños de la cadena de hoteles Rayentray. De acuerdo al perito accidentológico de la Policía Federal, Gabriel Hernández, que presentó la reconstrucción del siniestro, confirmó que March circulaba a gran velocidad y realizó una maniobra ilegal al invadir el carril contrario.

Cabe destacar que, en el inicio del juicio, la fiscalía estará representada por los doctores Juan Pablo Santos y Alex Williams; frente al Tribunal unipersonal se encontrará la jueza Stella Maris Eizmendi; mientras que March estará representado por el abogado Fabián Gabalachis; y la querella contratada por Estefanía León será la doctora Carolina Sotomayor.

“Queremos justicia”

Paula García, hermana de Enrique y Eva, y tía de Aitana y Alma, habló en Aquí y Ahora y manifestó que, en estos tres años, “se hicieron audiencias donde se discutía la previa del juicio” y se refirió a la declaración del perito Hernández, que se realizó adelantada a la fecha de juicio, debido a que dijo que él tenía cuestiones personales y no iba a poder estar en el momento del juicio. “Es raro”, señaló la mujer.

Asimismo, mencionó que después los llamaron para proponerles un juicio abreviado. “Nosotros pedimos la pena máxima por la atrocidad que cometió él, imagínate que después de 3 años vengan y te propongan esto, no la familia no lo va a aceptar, llegamos hasta acá sabemos que en la Justicia la pena máxima son 6 años… y si bien vemos que ya es casi imposible que se cumplan, esperamos que si hay justicia es para que esto no le pase nunca más a otra familia y que todos seamos consientes a la hora de manejar en la ruta”, cerró Paula.