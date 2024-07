Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este miércoles, cerca de las 11 de la mañana, se intensificó un reclamo en las puertas de la Municipalidad de Caleta Olivia. La medida de fuerza, que ya venía desde hace unos días, tomó mayor tensión con el incendio de neumáticos y la exigencia de distintos grupos de trabajadores.

En el lugar, integrantes de la Fundación Santa Cruz Sustentable, a cargo del mantenimiento de los establecimientos educativos de la localidad de El Gorosito, elevaron su reclamo por salarios y aguinaldos adeudados. Según relataron los trabajadores, este martes habían tenido una reunión con el intendente Pablo Carrizo y se les había prometido que este miércoles tendrían depositado sus sueldos. Sin embargo, esto no ocurrió y los empleados recurrieron a la protesta.

FOTOS: LA OPINIÓN ZONA NORTE

Debido al incendio de un neumático en la puerta del edificio municipal, personal policial se hizo presente en el lugar. Afortunadamente, no se registraron hechos de violencia y el dialogo con los trabajadores fue pacífico. Minutos más tarde, llegó personal de bomberos para sofocar las llamas y no se causaron daños mayores.

“Nuestro reclamo tiene que ver con el tema de pago del sueldo y el aguinaldo que todavía no se nos ha hecho. Ya estamos en el día 17 del mes y las excusas son desde la semana pasada. Nos dijeron que necesitaban la firma física del gobernador, por eso no podían largar el pago. Parece que no saben que existe una firma digital, que existe un vicegobernador, que existe un ministro de Gobierno que pueden firmar el expediente para que se nos dé el pago. Son excusas y nos tienen a las vueltas“, expresó Jesica Constancio, una de las trabajadoras de Santa Cruz Sustentable en diálogo con La Opinión Zona Norte.

Según relató la mujer, se encontraban esperando desde las 8 de la mañana. “Ellos piden que los reclamos sean pacíficos, no sé qué que reclamo puede ser pacífico o qué se consigue siendo pacífico alguna vez”, manifestó.

Y agregó: “Venimos toda la semana dos o tres veces y pedimos que se paguen los sueldos en tiempo y forma, que los sectores se pongan a trabajar o que por lo menos nos den sectores de trabajo. Pero no puede ser la excusa la firma del gobernador de un expediente, porque según ellos plata hay entonces. ¿Cuál es el problema que no pagan?“.

FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN ZONA NORTE

Los salarios adeudados rondan los 200.000 pesos, más el aguinaldo correspondiente al mes de junio. Además, los trabajadores de la Fundación reclaman que se realicen los aportes sociales correspondientes para poder continuar con las prestaciones de la obra social.

“Tampoco es tanto 200.000 pesos no es una una plata con la que vos puedas llegar a fin de mes, con las cuentas y los hijos, uno no puede estar esperando. Ellos nos dicen que se pueden hacer changas, sí, pero no existe las changas para todo el mundo”, remarcó Jesica.

En paralelo, los trabajadores de la fundación también reclaman por la reactivación de los sectores de trabajo, que se encuentran paralizados casi en su totalidad.

“Somos 183 trabajadores, venimos desde Fundación Olivia del 2004, después pasó a Fundación Santa Cruz Sustentable en el 2015″, explicó Constancio.

“Cuando ellos nos pidieron ir a trabajar en las escuelas en condiciones malísimas porque no nos daban indumentaria, ni siquiera nos dieron herramientas, pero lo mismo trabajamos limpiando las escuelas. Los mismos 10 guantes que usaban los compañeros en una cuadrilla a la mañana, los usaban los compañeros de la cuadrilla de la tarde. Entonces no es que nosotros no le pusimos ganas ni voluntad para que esto funcione”, aseguró la mujer.

En ese línea, explicó que casi todos los integrantes de la fundación se encuentran sin empleo. “Creo que hay 15 personas que llamaron a trabajar en la parte de Tránsito, que también es un problema porque la ART no estuvo pagado un tiempo y es un problema para los compañeros. ¿Qué pasa si pasa hay algún percance o algo en la calle con un compañero que están trabajando en tránsito? ¿Quién se hace cargo? Después hay cinco compañeros más que están en el Registro Civil y así, más o menos 30 personas deben ser los que están trabajando“, detalló.

Por último, respecto a la continuidad del reclamo, Jesica afirmó: “Nos vamos a quedar acá. Vamos a ir viendo en el transcurso del día si tenemos que tomar otras medidas, porque sino, no hay manera de que ellos te presten atención”