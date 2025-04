Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Se fue un grande: la comunidad de Río Gallegos despidió este jueves a Fernando “Coco” Huecke, un histórico del deporte y la política, que dejó su huella en Hispano Americano.

Cinco años atrás, quien supo ser goleador y expresidente del “Celeste” dio una entrevista exclusiva con La Opinión Austral en la que habló de todo, en el marco del 95° aniversario del club.

Recordó viejas épocas, contó cómo “fichó” para Hispano y no para Boxing, que también lo quería, y rememoró aquellos años en los que se convirtió en el goleador del club en las décadas del 50 y 60. Charla imperdible para revivir con emoción: “Un amigo que había hecho el servicio militar acá en Río Gallegos y que jugó por el Hispano, cuando se enteró que yo venía, me dice: ‘Andate y jugá en Hispano’. Y le dije, ‘sí’, sin conocer el resto, ¿no? Llego, voy a Banco Nación, porque yo vine a trabajar en Banco Nación. Y aquí me encuentro a ‘Tito’ Wilson. Ese mismo día me lo presentaron unos amigos que habían ahí, me dijo: ‘¿Va a jugar para el Hispano?’. ‘Sí’, le dije, y bueno, yo había dado la palabra”.

“Coco”; en el “Tito” Wilson.

“No obstante, esa noche me llevaron, los muchachos del banco, me llevaron al Boxing. Y claro, me querían fichar en el Boxing, pero yo ya había dado la palabra… Y llegué a la conclusión de que el Hispano me ha dado la mayor cantidad de amigos que tengo. Es decir, yo he sido una persona bastante activa porque he estado en distintos lugares. Los grandes amigos míos están en el deporte, están en el fútbol. Es decir, me ha dado el privilegio de ser presidente del club también, allá por el 85, y haber conocido a gente extraordinaria”, dijo un emocionado Huecke, al recordar a los compañeros y amigos que hizo a lo largo de los años, como “Chelín“ Areces, Manzanares, Montané y Ayuso, entre otros.

“Nos encontrábamos todos los días. Y teníamos un personaje que trascendió al club, que fue ‘Lucho‘ Fernández… Nosotros, los que jugábamos al fútbol, el viernes o el sábado, íbamos al local de ‘Lucho’: ¿’Lucho’, ¿dónde jugamos? ¿y a qué hora?’ .Y bueno, al otro día, a la hora y lugar que nos decía ‘Lucho’, estábamos. No nos llamaban ni por teléfono, nosotros mismos íbamos a averiguar“, contó y siguió recordando amigos como “Monje“, masajista del “Celeste”, los Gallardo, “Chanchito“ Paredes, “Juancito“ Ríquez y el DT que tuvo: Joe Fernández, durante varios años.

De izq a der: Fernando “Coco” Huecke, Luis Alcaín, Mario Nicoliche, Felipe Silva.

Recordó que en aquellos años era “habitué confrontar con equipos de Chile” y que luego empezaron los regionales. “Creo que al primero fue Hispano, representando a Río Gallegos. Y los primeros cinco años de la Liga de Fútbol los ganó Hispano Americano y había ganado ocho años anteriores seguidos”.

Sobre “Lucho“ Fernández, lo describió como una persona “muy sencilla, honesta y amante del deporte”, destacando que el reconocimiento del gimnasio municipal que lleva su nombre fue “un orgullo para la familia y un merecimiento para él, fue uno de los grandes valores de Hispano”.

“Me tocó jugar con monstruos”

También contó cómo fueron sus inicios en el club y la calidad de jugadores con los que compartió plantel: “Yo llegué en el 58, empecé jugando y dejé en el 77. Me tocó ganar cinco o seis campeonatos, tengo alguno como goleador también de Hispano y tengo seis o siete medallas del club. “Era muy rápido, no era habilidoso. Lo que pasa es que me tocó jugar con monstruos. Te nombré a ‘Cholo‘, te nombré a ‘Roñeta‘, Henríquez, Benjamo Navarro, un chico que falleció siendo muy joven. El ‘Flaco‘ Núñez, el ‘Loco’ López, el ‘Negro’ Verón. Esa fue una época linda”.

“Un día ganamos un partido 21 a 1. Yo hice ocho goles ese partido y con el mismo equipo al que le ganamos veintiuno uno, a la revancha le volvimos a ganar, pero uno a cero. Era un equipo que desapareció: la Swift”.

Anécdotas

También contó una anécdota imperdible de cuando se inauguró el gimnasio de básquet. “Cuando yo llego al club, estaba el salón y atrás había un playón de hormigón con dos tableros de basquetbol, los aros estaban sin usar prácticamente. No tenían red”, dijo y recalcó que con el aporte de muchas personas, como Manzanares, Montañe, Tresguerres, Hilero, entre otros, se financió el salón, y al inaugurarlo se iba realizar una cena para 500 personas. “Se rifaron cinco coches esa noche, pero el tema fue dos días antes que faltaban 500 cubiertos y ‘Chelín‘ Areces se fue a Punta Arenas a comprar él de su bolsillo los cuchillos y tenedores. Una anécdota madre… (risas)”.

“‘Julito’ le puso el pecho a las balas”

“Y después una persona que no quiero olvidarme es de ‘Julito’ Beltrán. Fue una persona que trabajó muy sola en el club. Lo que pasa generalmente, es decir, cuando se hace una comisión de doce personas y terminan trabajando tres. Bueno, en el caso de Julio, creo que terminaron trabajando dos, así que él le puso el pecho a la balas y lo llevó adelante. El que colaboraba mucho con él en el manejo de la pileta, que hacían diariamente, hacían estudios de agua y demás, era Marino Ayuso, que trabajaba en la farmacia. Julio es merecedor de ser tenido en cuenta como un buen dirigente hispano”.

Fernando “Coco” Huecke en una entrevista exclusiva con La Opinión Austral por los 100 años del Hispano Americano

Cinco goles de Huecke

También recordó el día que le marcó 5 goles a Ferro. “La cancha hispano estaba llena. 800 personas. Lo que pasa, es decir, es que también eran muy pocas las actividades que había en aquella época. Entonces, el fútbol concentraba todo. Lo mismo que hoy el basquetbol, es decir, el basquetbol como que desplazó al fútbol por el equipo de Hispano que está haciendo unas campañas extraordinarias y todos nos sentimos más que orgullosos”.

En otro tramo, habló del por aquel entonces, en el año 2020, presidente de Hispano, Jorge Castro. “‘Jorgito’ Castro, que es un excelente dirigente, una persona muy laboriosa, lo quiero muchísimo a Jorge. Sé que va va a tratar de de movilizar todas las actividades. Están todas en movimiento, natación, basquetbol, fútbol…”.

Reconocimiento

En el tramo final de la nota, agradeció el cariño y reconocimiento de los vecinos. “La gente me reconoce, me reconoce más como hispanista que como bancario, que estuve quince años de gerente de banco”.

“Eso me enorgullece, que te recuerden por el deporte. Festejar estos noventa y cinco años es muy grato, Felicitarlos a todos los hispanistas, mandarles un abrazo, a la actual dirigencia, que siga con los éxitos. Yo siempre dispuesto a colaborar, este, desde lo que humildemente pueda colaborar, porque ya algunas cosas, como jugar al fútbol, no las puedo hacer (risas)… Les agradezco a ustedes de esta oportunidad de llegar a toda la gente de Hispano con un fraternal abrazo y que sigan apoyando al Hispano. Es el equipo más grande del sur argentino“.

