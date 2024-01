Newell's derrotó con lo justo a Peñarol para su primera victoria del año

Newell's Old Boys derrotó hoy con lo justo a Peñarol de Uruguay, por 1 a 0, en el partido amistoso correspondiente a la "Serie Río de la Plata" que valió su primera victoria del año.

El delantero Guillermo May anotó el gol del triunfo para Newell's en el estadio Luis Franzini de la ciudad de Montevideo.

El equipo rosarino jugó un buen primer tiempo, donde fue superior a Peñarol, con manejo de la pelota, bajo la batuta de Franco Díaz, y varias situaciones de gol.

La apertura, en los primeros minutos, se produjo con el oportunismo de May, quien definió entre las piernas del arquero Guillermo De Amores, luego del cabezazo de Gustavo Velázquez.

De Amores evitó que Newell's ampliara la ventaja con las atajadas ante Marco Portillo y David Sotelo.

Al inicio del segundo tiempo, Peñarol realizó diez cambios y si bien frenaron el impulso de Newell's, no le aportaron ideas en ataque.

La única aproximación del equipo uruguayo se produjo con un remate de Santiago Díaz que el arquero Lucas Hoyos desvió al córner.

Newell's, bajo la conducción del uruguayo Mauricio Larriera, ganó su primer partido del año, luego del empate 1-1 con River de Uruguay, que perdió por penales.

-Síntesis-

Peñarol: Guillermo De Amores; Bryon Castillo, Leonardo Coelho, Maximiliano Olivera y Diego Sosa; Camilo Mayada, Damián García, Javier Cabrera, Franco González; Luciano González y Eduardo Darias. DT: Javier Aguirre.

Newell's: Lucas Hoyos; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Ian Glavinovich y Ángelo Martino; Franco Díaz, Marco Portillo y David Sotelo; Ignacio Schor, Guillermo May y Brian Aguirre. DT: Mauricio Larriera.

Gol: en el primer tiempo, 6m. May (N)

Cambios: en el segundo tiempo, Pedro Milans, Andrés Madruga, Nahuel Herrera, Lucas Hernández, Javier Méndez, Ignacio Sosa, Brian Mansilla, Ángel González, Nahuel Acosta y Santiago Díaz por Castillo, Coelho, Olivera, D. Sosa, García, Mayada, Cabrera, F. González, Darias y L. González (P); 29m. Lisando Montenegro, Agusto Schott, Misael Jaime, Jeremías Pérez Tica por Díaz, Mendez, Schor y May (N); 34m. Esteban Fernández y Giovani Chiaverano por Portillo y Aguire (N); 40m. Brian Calderara, Leonel Vangioni y Carlos Ordóñez por Sotelo, Glavinovich y Velázquez (N);

Amonestados: Da Silva (P); Velázquez, Martino, Portillo (N);

Estadio: Luis Franzini (Montevideo) (Télam)